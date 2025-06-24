24 июня 2025, 08:49

Маргарита Симоньян призналась, что «убивается» из-за комы мужа Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян (Фото: Телеграм @msimonyan)

Маргарита Симоньян борется с отчаянием, переживая из-за комы мужа Тиграна Кеосаяна. В личном Telegram-канале главный редактор RT призналась, что ей «стыдно за свое уныние», так как «у всех бывает горе».





В своем блоге журналистка обратила внимание на комментарий одной из подписчиц, которая рассказала о своей истории. По словам женщины, раньше у нее были комплексы из-за проблем со здоровьем, однако теперь она осознала, что «есть люди, которым еще тяжелее», и необходимо ценить то, что имеешь.



Маргарита Симоньян в ответ сообщила, что постоянно пытается бороться с унынием.





«Я себе говорю: „Хватит убиваться, у миллионов людей болеют и гибнут близкие, в том числе дети, у миллионов женщин в жизни вообще никогда не было счастья, а у тебя было, у всех бывает горе, кто сказал, что именно ты должна была обойтись без него?“», — написала главред RT.