Маргарита Симоньян: «Сегодня полгода, как я не хочу открывать глаза»

22 июня 2025, 13:09

Маргарита Симоньян поделилась переживаниями спустя полгода комы мужа

Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм/margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян борется с тревожными мыслями с тех пор, как ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Спустя полгода после случившегося она поделилась воспоминаниями и переживаниями в своем телеграм-канале.







«Сегодня полгода, как из нашей жизни ушла музыка. <…> Он часто сидел в своем кабинете и громко пел что-то недавно услышанное или хохотал над каким-нибудь сериалом так, что слышал весь дом», — написала главный редактор RT.

«Когда я принимала ванну, он долго смотрел на меня и говорил: „Ты когда-нибудь постареешь?“ Сегодня полгода, как я старею каждый день».

«Сегодня полгода, как я не хочу открывать глаза», — заключила она, вспоминая, как любимый мужчина дарил букеты цветов по утрам.