Маргарита Симоньян: «Сегодня полгода, как я не хочу открывать глаза»
Маргарита Симоньян поделилась переживаниями спустя полгода комы мужа
Маргарита Симоньян борется с тревожными мыслями с тех пор, как ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Спустя полгода после случившегося она поделилась воспоминаниями и переживаниями в своем телеграм-канале.
«Сегодня полгода, как из нашей жизни ушла музыка. <…> Он часто сидел в своем кабинете и громко пел что-то недавно услышанное или хохотал над каким-нибудь сериалом так, что слышал весь дом», — написала главный редактор RT.Маргарита Симоньян с грустью рассказала, что супруг всегда восхищался ею, в каком бы виде и состоянии она ни была:
«Когда я принимала ванну, он долго смотрел на меня и говорил: „Ты когда-нибудь постареешь?“ Сегодня полгода, как я старею каждый день».Журналистка призналась, что потеряла смысл жизни: больше не хочет готовить, путешествовать и даже «вставать с кровати».
«Сегодня полгода, как я не хочу открывать глаза», — заключила она, вспоминая, как любимый мужчина дарил букеты цветов по утрам.Напомним, Тигран Кеосаян не приходит в сознание с декабря прошлого года. Известно, что режиссер страдает от давних проблем с сердцем — он перенес два инфаркта в 2008 и 2010 годах.