В Подмосковье стартовал конкурс на лучшие сельские учреждения культуры

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В регионе объявлен конкурс на лучшие сельские учреждения культуры и лучших работников сельских учреждений культуры. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурс на денежное поощрение организован министерством культуры и туризма Московской области.
Конкурс проходит в два этапа: прием заявок в органы местного самоуправления муниципальный образований Подмосковья и рассмотрение поступивших заявок министерством в течении 15 дней, в ходе которых будут отобраны лучшие работники и учреждения культуры, а также составлен рейтинг.
Стоит отметить, что итоги конкурса и объявление победителей пройдет в феврале текущего года.
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«Цель конкурса привлечь общественность к активному участию в культурной жизни Подмосковья и приобщить подрастающее поколение к лучшим образцам отечественного и зарубежного искусства, народной культуры, а также любительскому творчеству», — отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что итоги конкурса и объявление победителей пройдет в феврале текущего года.
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Мира Полтева