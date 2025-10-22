Власти Татарстана указали на вину родителей в деле об осквернении символов

22 октября 2025, 16:25

Депутат Камалетдинов: 16-летние уже должны осознавать последствия своих действий

Фото: Istock/Dani VG

Член комитета Госсовета Татарстана Тимур Камалетдинов назвал действия подростков, осквернивших георгиевские ленты, абсолютной глупостью. Он подчеркнул, что подростки не отдают отчёт своим поступкам и должны понести наказание.





Камалетдинов задался вопросами к родителям молодых людей, которые не объяснили детям разницу между хорошим и плохим. Политик подчеркнул, что подростки обязательно понесут наказание, но часть ответственности лежит и на семье.

«Государство может проделать очень много работы, но основы в воспитании закладывает именно семья. Давайте будем честными — все в подростковом возрасте совершают глупости, но ответственность с подростков снимать нельзя», — высказался парламентарий.

