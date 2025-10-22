Власти Татарстана указали на вину родителей в деле об осквернении символов
Депутат Камалетдинов: 16-летние уже должны осознавать последствия своих действий
Член комитета Госсовета Татарстана Тимур Камалетдинов назвал действия подростков, осквернивших георгиевские ленты, абсолютной глупостью. Он подчеркнул, что подростки не отдают отчёт своим поступкам и должны понести наказание.
Камалетдинов задался вопросами к родителям молодых людей, которые не объяснили детям разницу между хорошим и плохим. Политик подчеркнул, что подростки обязательно понесут наказание, но часть ответственности лежит и на семье.
«Государство может проделать очень много работы, но основы в воспитании закладывает именно семья. Давайте будем честными — все в подростковом возрасте совершают глупости, но ответственность с подростков снимать нельзя», — высказался парламентарий.Депутат подчеркнул, что в 16 лет человек уже должен осознавать свои действия и понимать границы допустимого.
Подробнее о том, как подростков Татарстана склоняют к преступлениям, читайте в материале «Татар-информа».