Стало известно, как злоумышленники обходят банковские проверки через членов семьи

22 октября 2025, 16:28

Мошенники придумали новую схему — теперь в неё втягивают родственников жертв

Фото: Istock / RapidEye

Мошенники начали использовать родственников своих жертв, чтобы обходить банковские проверки и антифрод-системы. Об этом рассказал RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.