Стало известно, как злоумышленники обходят банковские проверки через членов семьи

Мошенники придумали новую схему — теперь в неё втягивают родственников жертв
Фото: Istock / RapidEye

Мошенники начали использовать родственников своих жертв, чтобы обходить банковские проверки и антифрод-системы. Об этом рассказал RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.



По словам специалиста, злоумышленники используют доверие между членами семьи: жертву убеждают перевести деньги близкому человеку, который затем пересылает средства мошенникам.

Такой способ помогает скрыть подозрительные операции, так как переводы внутри семьи обычно не вызывают тревоги у банков.

Воронин отметил, что подобные схемы становятся всё более изощрёнными, а для защиты гражданам стоит строго соблюдать базовые меры безопасности: не сообщать личные данные и коды посторонним лицам, даже если они представляются сотрудниками банков.

