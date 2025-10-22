Стало известно, как злоумышленники обходят банковские проверки через членов семьи
Мошенники начали использовать родственников своих жертв, чтобы обходить банковские проверки и антифрод-системы. Об этом рассказал RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.
По словам специалиста, злоумышленники используют доверие между членами семьи: жертву убеждают перевести деньги близкому человеку, который затем пересылает средства мошенникам.
Такой способ помогает скрыть подозрительные операции, так как переводы внутри семьи обычно не вызывают тревоги у банков.
Воронин отметил, что подобные схемы становятся всё более изощрёнными, а для защиты гражданам стоит строго соблюдать базовые меры безопасности: не сообщать личные данные и коды посторонним лицам, даже если они представляются сотрудниками банков.
