Открыть обновлённый Талицкий лес в Клину планируют 16 ноября

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
Масштабное благоустройство лесопарка «Талицкий лес» в Клину вышло на финишную прямую. Торжественное открытие обновлённого объекта назначено на 16 ноября, сообщил в пресс-службе администрации городского округа.
«Сейчас специалисты завершают установку входных групп и монтаж каркасных павильонов для проката, кафе и сцены, устанавливают модульные туалеты. Почти готова детская площадка. Работы по преобразованию территории для отдыха, начавшиеся два года назад, охватывают более 30 гектаров лесного массива», – отметили в пресс-службе.В лесопарке уже созданы вело-лыжный маршрут и всесезонная тюбинговая трасса с тремя горками и подъёмником. Завершено создание сети дорожек, установлены освещение и система видеонаблюдения. Готов к открытию верёвочный парк.
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Лора Луганская