В Клину увековечили память погибшего бойца СВО Анатолия Зотева

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
В Клину открыли памятную доску в честь погибшего в зоне спецоперации бойца Анатолия Зотева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Доска появилась при въезде на территорию автоколонну, где командир мотострелковой роты работал до последнего дня своей мирной жизни. В сентябре 2022 года Зотева мобилизовали. Боец взял позывной «Клин».
А в мае 2023 года Анатолий погиб на Сватовском направлении при выполнении боевого задания. За храбрость капитана посмертно наградили орденом Мужества.
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«Муж уже служил в горячих точках на второй чеченской войне и во время абхазского конфликта. В январе прошлого года на поле боя сложилась непростая ситуация, и мой Анатолий прямо на месте разработал план, чтобы не было потерь, чтобы спасти ребят. Он всё правильно рассчитал. И бойцы зашли на заданную территорию, и при этом – ни одного убитого и ни одного раненого», – рассказала вдова бойца Светлана Зотева.
А в мае 2023 года Анатолий погиб на Сватовском направлении при выполнении боевого задания. За храбрость капитана посмертно наградили орденом Мужества.
«Пример наших героических ребят служит не только примером любви и преданности Родине. Он учит будущие поколения одному из главных и ценных качеств – армейской дружбе, которую нельзя ничем заменить. Можно только подставить плечу товарищу и закрыть его грудью», – сказала глава городского округа Клин Алёна Сокольская.Алексей Дашковский специально приехал из Москвы на открытие памятной доски. Его 23-летний сын Владислав погиб в том же бою, что и Анатолий Зотев.
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Лора Луганская