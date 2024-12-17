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Подмосковных школьников научат безопасно заказывать товары на онлайн-платформах

Фото: istockphoto / Galeanu Mihai

Фото: istockphoto / Galeanu Mihai

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Начался новый сезон проекта «Цифровой ликбез». В рамках этого сезона школьники узнают о безопасном использовании цифровых платформ при совершении покупок и поиске работы, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Урок по цифровой грамотности и кибербезопасности предлагает обучающие видео и методические материалы на темы «Как безопасно покупать товар с доставкой» и «Как безопасно найти подработку».

Новый цикл «Цифрового ликбеза» обучает поиску товаров на онлайн-платформах, безопасному общению с продавцами, выбору надёжных партнёров и безопасной покупке и получению товаров с доставкой. Школьники, желающие подработать на каникулах, узнают, на что обращать внимание при поиске вакансий, какую информацию не следует предоставлять собеседнику и как определить надёжность работодателя.



С 16 декабря 2024 года по 2 февраля 2025 года на сайте цифровойликбез.рф будут размещены видеоматериалы и методические пособия, посвящённые основам кибербезопасности от компании «Авито».

Проект «Цифровой ликбез» был запущен в 2022 году при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства цифрового развития страны. Занятия направлены на обучение безопасному поведению в интернете и развитие цифровой грамотности среди молодёжи. На веб-ресурсе проекта представлены анимационные ролики от таких лидеров в сфере информационных технологий, как Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито» и «Лаборатория Касперского».

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#кибербезопасность
#школьники
#проект
#обучение
#подмосковье
В Одинцово на обходе Малых Вязём завершается строительство последнего участка
17 декабря 2024, 09:58

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Одинцовском районе на Центральной кольцевой автодороге завершается строительство объездной дороги вокруг деревни Малые Вязёмы, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на государственную компанию «Автодор».
На объекте был залит бетоном последний участок путепровода, который обеспечит беспрепятственное движение для грузовых и легковых автомобилей.

Сейчас строители укладывают верхний слой дорожного покрытия, устанавливают барьерные ограждения и наносят дорожную разметку. Кроме того, для создания комфортных условий жизни людей, проживающих рядом с дорогой, устанавливаются шумозащитные и грязезащитные экраны. В работах участвуют 436 человек и 126 единиц спецтехники.

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В процессе строительства обхода протяжённостью более 4 километров было возведено пять искусственных сооружений, включая три путепровода над Ямской улицей, Можайским шоссе и железнодорожными путями Смоленского направления Московской железной дороги, а также мост через реку Большая Вязёмка и тоннель.

Обход позволит разгрузить улично-дорожную сеть и вывести транзитный поток за пределы деревни Малые Вязёмы. После ввода объекта в эксплуатацию будет разгружен участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе. Ожидается значительное улучшение транспортного сообщения между подмосковными городами, сокращение времени в пути из Звенигорода до центра Одинцово и до аэропорта Внуково. Открытие движения по новому объекту запланировано на конец декабря 2024 года.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 17 декабря составила шесть баллов
17 декабря 2024, 09:50

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На шесть баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 17 декабря, основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и 17 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы зафиксированы на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировано 869,9 тыс. машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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ЦППК обновила поезда на пригородных маршрутах между Москвой и Рязанью
17 декабря 2024, 09:39

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

ЦППК завершила модернизацию подвижного состава на неэкспрессных маршрутах между Москвой и Рязанью. Четвёртый одиннадцативагонный состав ЭП2Д, который может останавливаться на низких платформах, начал движение, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Такая масштабная работа была проведена при поддержке правительств всех трех субъектов, по территории которых проходит один из наших самых протяженных маршрутов. Благодарим правительство Рязанской области за особенную заинтересованность в том, чтобы пассажиров перевозили современные и удобные поезда», — сказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.
Сообщается, что работы велись три месяца.

Поезда ЭП2Д оснащены всеми современными удобствами для комфорта пассажиров. В них есть мягкие сиденья, система климат-контроля с антибактериальной обработкой воздуха, дополнительные поручни для стоящих пассажиров и крепления для велосипедов.

Кроме того, поезда адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья: в головных вагонах предусмотрены подъёмники для инвалидных колясок и крепления для них, просторные туалеты, а информационные табло дублируются шрифтом Брайля.

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В подмосковной деревне Авдотьино проведут реконструкцию котельной
17 декабря 2024, 09:39

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Котельную, расположенную на улице Нижняя в деревне Авдотьино Богородского городского округа, планируется реконструировать и увеличить её мощность, подряд на проведение работ уже выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести реконструкцию котельной «Авдотьино-Нижняя» и поставить туда всё необходимое оборудование. В результате реконструкции мощность котельной должны быть увеличена до 4,6 МВт. Работы планируется завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 132 миллиона 365 тысяч 510 рублей. Заявки принимаются до 13 января 2025 года.

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Захарова высказалась о гибели генерал-лейтенанта РХБЗ ВС России Игоря Кириллова
17 декабря 2024, 09:33

Фото: iStock/inga

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игоря Кириллова.
«Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, он также открыто говорил о смертоносной деятельность американских биолабораторий на Украине. Работал без страха и не прятался за чужими спинами.

«Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное», — заключила Захарова.

СК РФ сообщил, что в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.

Неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля. Кириллов и его водитель погибли на месте до приезда скорой помощи.

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Для подмосковных предпринимателей запустили горячую линию по маркировке товаров
17 декабря 2024, 09:21

Фото: istockphoto / Kunakorn Rassadornyindee

Государственная система маркировки «Честный знак» запустила специальную горячую линию для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством товаров лёгкой промышленности. Теперь представители бизнеса могут обращаться по телефону +7 800 511-09-69, чтобы задать вопрос или сообщить о проблемах, связанных с маркировкой, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В случае необходимости личного участия специалиста, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) организует выезд на предприятие для предоставления необходимой поддержки. Также специалисты провели 45 обучающих мероприятий для представителей рынка лёгкой промышленности, включая открытые лекции, где подробно обсуждались вопросы, связанные с процессом маркировки товаров, использованием кассовых программ и разрешительными режимами. Кроме того, участникам предложили ознакомиться с работой приложения «Честный ЗНАК.Бизнес».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что вся необходимая информация о товарах лёгкой промышленности размещена на официальном сайте «Честный Знак» в соответствующем разделе. Кроме того, для более оперативного взаимодействия между участниками рынка были созданы специальные каналы в мессенджере Telegram. Чтобы присоединиться к этим каналам, следует обратиться по указанному номеру телефона.

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Проблемы с психическим здоровьем населения достигли масштабов пандемии
FT: ухудшение психического здоровья наблюдается у людей по всему миру
16 декабря 2024, 21:37

Фото: iStock/sqback

По всему миру наблюдается ухудшение психического здоровья граждан. Об этом сообщает британская газета Financial Times.
Отмечается, что пандемия психического здоровья заполоняет все рабочие места в мире, а факторы, влияющие на этот кризис, варьируются от стоимости жизни и массового использования социальных сетей.

Длительное ухудшение психического здоровья усугубилось после пандемии коронавируса, отмечает издание, ссылаясь на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалист по психическому здоровью из ВОЗ Дэн Чисхолм подчеркнул, что в мире пока не удалось достичь допандемийного уровня психического здоровья населения.

Также из сведений ВОЗ и Международной организации труда следует, что из-за депрессии и тревоги граждане теряют порядка 12 миллиардов рабочих дней в год. Это создаёт ущерб для мировой экономики, который оценивается в триллион долларов.

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Школьники из Узбекистана знакомятся с Подмосковьем: для 40 ребят подготовили необычную программу
В Подмосковье прибыли 40 школьников из Узбекистана
16 декабря 2024, 20:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье прибыли 40 школьников и семь сопровождающих из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В регион приехали активные и одарённые подростки 15-17 лет из разных школ Ташкентской области. 36 из 40 школьников изучают русский язык. Многие из них увлекаются русской культурой и литературой.

Фото: пресс-служба Технопарка им. П.Л. Капицы

Для детей подготовили обширную программу: мастер-классы на базе Гимназии им. Е.М. Примакова, посещение Технопарка им. П.Л. Капицы, ГБОУ МО «Одинцовского «Десятого лицея» и многое другое.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В воскресенье, 15 декабря, они посетили Музей техники Вадима Задорожного, а в понедельник – Технопарк им. П.Л. Капицы. Школьникам представили часть лабораторий по трём направлениям работы – «КреативТех», «МехТех» и «БиоХимТех». Всего в Технопарке реализуется пять направлений, а общее число лабораторий – 58.

В лабораториях «КреативТеха» школьники изучили макеты городов будущего, а на «МехТехе» увидели прототип будущего марсохода, оснащённого площадкой для дрона, и автономных человекоподобных роботов.

Фото: пресс-служба Технопарка им. П.Л. Капицы

Больше всего подростков удивила лаборатория «БиоХимТех», где располагается «Нейроберлога». В ней тестируют различные устройства для считывания работы мозга. Также внутри представлена шкура настоящего медведя.

«У нас всё организовано так, чтобы дети могли не просто слушать лектора, а параллельно выполнять опыты и всем хватало бы места. Благодаря подвижным панелям доска за секунду превращается в панорамное окно», — рассказал руководитель направления «БиоХимТех» Евгений Куликов.
Фото: пресс-служба Технопарка им. П.Л. Капицы

Подростки из Узбекистана будут гостить в Подмосковье до 19 ноября. Они посетят Звенигород, где для них проведут экскурсию, а также ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей». Также в программе посещение Парка Патриот и обзорная экскурсия по Москве с гидом-экскурсоводом.

В августе этого года губернатор Московской области Андрей Воробьёв встречался с делегацией из Узбекистана, в составе которой были директора школ, детсадов и учителя. Они обсудили гуманитарную повестку России и Узбекистана, а также дальнейшее сотрудничество в сфере образования.

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В Казани планируют отремонтировать 562 дома за восемь миллиардов к 2025 году
16 декабря 2024, 19:51

Фото: iStock/audioundwerbung

В Казани планируют капитально отремонтировать 562 дома за восемь миллиардов рублей к 2025 году. Об этом сообщил замглавы исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин. По его словам, в этом году работы провели в 179 многоэтажках, которые обошлись в 3 млрд рублей.
Руководитель подчеркнул, что самая важная часть программы капремонта — это газовая безопасность, так как каждую зиму в Казани люди травятся угарным газом из-за старого оборудования.
«Нами был опробован способ защиты граждан путем установки датчиков с автоматическим отключением подачи газа в квартиру при их срабатывании. Такие мероприятия в Казани выполняются уже несколько лет, но почему-то по остаточному принципу. Прошу учитывать этот вид работ при подготовке программы в приоритетном порядке», — приводит «Татар-информ» слова Гиниятуллина.
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