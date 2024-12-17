Подмосковных школьников научат безопасно заказывать товары на онлайн-платформах

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Начался новый сезон проекта «Цифровой ликбез». В рамках этого сезона школьники узнают о безопасном использовании цифровых платформ при совершении покупок и поиске работы, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Урок по цифровой грамотности и кибербезопасности предлагает обучающие видео и методические материалы на темы «Как безопасно покупать товар с доставкой» и «Как безопасно найти подработку».
Новый цикл «Цифрового ликбеза» обучает поиску товаров на онлайн-платформах, безопасному общению с продавцами, выбору надёжных партнёров и безопасной покупке и получению товаров с доставкой. Школьники, желающие подработать на каникулах, узнают, на что обращать внимание при поиске вакансий, какую информацию не следует предоставлять собеседнику и как определить надёжность работодателя.
С 16 декабря 2024 года по 2 февраля 2025 года на сайте цифровойликбез.рф будут размещены видеоматериалы и методические пособия, посвящённые основам кибербезопасности от компании «Авито».
Проект «Цифровой ликбез» был запущен в 2022 году при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства цифрового развития страны. Занятия направлены на обучение безопасному поведению в интернете и развитие цифровой грамотности среди молодёжи. На веб-ресурсе проекта представлены анимационные ролики от таких лидеров в сфере информационных технологий, как Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито» и «Лаборатория Касперского».
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Новый цикл «Цифрового ликбеза» обучает поиску товаров на онлайн-платформах, безопасному общению с продавцами, выбору надёжных партнёров и безопасной покупке и получению товаров с доставкой. Школьники, желающие подработать на каникулах, узнают, на что обращать внимание при поиске вакансий, какую информацию не следует предоставлять собеседнику и как определить надёжность работодателя.
С 16 декабря 2024 года по 2 февраля 2025 года на сайте цифровойликбез.рф будут размещены видеоматериалы и методические пособия, посвящённые основам кибербезопасности от компании «Авито».
Проект «Цифровой ликбез» был запущен в 2022 году при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства цифрового развития страны. Занятия направлены на обучение безопасному поведению в интернете и развитие цифровой грамотности среди молодёжи. На веб-ресурсе проекта представлены анимационные ролики от таких лидеров в сфере информационных технологий, как Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито» и «Лаборатория Касперского».
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Дайана Хусинова