Открыт прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года»

Фото: АО «Российский экспортный центр»
Российский экспортный центр открыл прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года». Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Поучаствовать в конкурсе могут крупные компании, малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели. Участие в «Экспортере года» бесплатное.
Конкурс пройдет в таких номинациях, как: «Экспортер года в сфере промышленности»; «Экспортер года в сфере машиностроения»; «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК»; «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)»; «Экспортер года в сфере услуг»; «Трейдер года»; «Прорыв года» и других. Опредять победителей и призеров будут в несколько этапов.
Отмечается, что подать заявку можно в период с 1 апреля по 30 июня текущего года. Заполнить анкету и ознакомиться с подробной информацией можно на сайте https://www.exportcenter.ru/awards/.
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Конкурс пройдет в таких номинациях, как: «Экспортер года в сфере промышленности»; «Экспортер года в сфере машиностроения»; «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК»; «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)»; «Экспортер года в сфере услуг»; «Трейдер года»; «Прорыв года» и других. Опредять победителей и призеров будут в несколько этапов.
Отмечается, что подать заявку можно в период с 1 апреля по 30 июня текущего года. Заполнить анкету и ознакомиться с подробной информацией можно на сайте https://www.exportcenter.ru/awards/.
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Екатерина Коршунова