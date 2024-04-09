В Подмосковье обустроят более 5,6 тыс. км минерализованных полос против лесных пожаров

Фото: пресс-служба правительства МО
Пожароопасный период начался в Московской области 1 апреля, меры по предотвращению лесных пожаров обсудил губернатор Московской области Андрей Воробьёв с членами правительства региона и главами округов в ходе видеоконференции.
«Почти 43% территорий Подмосковья — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода. В этой работе нам нужно продолжать применять умные системы — видеонаблюдение, искусственный интеллект», — сказал глава региона.Он добавил, что необходимо проводить постоянный мониторинг, особенно на удалённых и там, где принято жечь прошлогоднюю траву.
Для предотвращения лесных пожаров в округе проводятся масштабные профилактические мероприятия. Как сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, в текущем году планируется обустроить 5,6 тыс. км минерализованных полос, отремонтировать около 290 километров лесных дорог и установить 573 шлагбаума и аншлага. Кроме того, увеличено количество маршрутов патрулирования.
Особое внимание уделяется работе с населением: в школах проводят уроки, посвящённые предотвращению лесных пожаров, а людей, отдыхающих на природе, просят не разводить костры в неположенных местах, не жечь траву и мусор. Для идентификации нарушителей в лесах устанавливаются фотоловушки.
Кроме того, продолжается работа по организации специальных пикниковых зон, где люди могут отдохнуть, не нарушая закон и не создавая угрозы пожара.
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