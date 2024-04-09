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В Подмосковье обустроят более 5,6 тыс. км минерализованных полос против лесных пожаров

09 апреля 2024, 09:01
Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

Пожароопасный период начался в Московской области 1 апреля, меры по предотвращению лесных пожаров обсудил губернатор Московской области Андрей Воробьёв с членами правительства региона и главами округов в ходе видеоконференции.
«Почти 43% территорий Подмосковья — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода. В этой работе нам нужно продолжать применять умные системы — видеонаблюдение, искусственный интеллект», — сказал глава региона.
Он добавил, что необходимо проводить постоянный мониторинг, особенно на удалённых и там, где принято жечь прошлогоднюю траву.



Для предотвращения лесных пожаров в округе проводятся масштабные профилактические мероприятия. Как сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, в текущем году планируется обустроить 5,6 тыс. км минерализованных полос, отремонтировать около 290 километров лесных дорог и установить 573 шлагбаума и аншлага. Кроме того, увеличено количество маршрутов патрулирования.

Особое внимание уделяется работе с населением: в школах проводят уроки, посвящённые предотвращению лесных пожаров, а людей, отдыхающих на природе, просят не разводить костры в неположенных местах, не жечь траву и мусор. Для идентификации нарушителей в лесах устанавливаются фотоловушки.

Кроме того, продолжается работа по организации специальных пикниковых зон, где люди могут отдохнуть, не нарушая закон и не создавая угрозы пожара.

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#лесные пожары
#пожарная безопасность
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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Названа страна с самыми сексуально раскрепощёнными гражданами
Daily Mail: у жителей Турции самое большое количество сексуальных партнеров
09 апреля 2024, 09:52

Фото: iStock/Denisfilm

Страной с самыми сексуально раскрепощёнными гражданами, по данным проекта World Population Review, оказалась Турция. Об этом пишет Daily Mail.
В процессе данного проекта были собраны и проанализированы данные о количестве сексуальных партнеров в течение жизни у граждан 46 государств. Усредненное значение этого показателя для всех изученных стран мира оказалось равно 9.

Турция оказалось страной, жители которой имеют максимальное число сексуальных партнеров. За всю жизнь они в среднем занимаются сексом с 14,5 партнера. Малый разрыв у австралийцев и новозеландцев с 13,3 партнера и исландцев с 13 партнерами.

У среднего жителя КНР в течение жизни происходят интимные отношения с 3 партнерами, у жителей Индии — 3,1. В РФ среднее количество сексуальных партнеров в течение жизни равно 9.

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#рф
#секс
#любовь
#опрос
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Росгвардия за два месяца задержала 34 подозреваемых в пособничестве ВСУ в ЛНР
09 апреля 2024, 09:40

Фото: iStock/blinow61

Военнослужащие Росгвардии за последние два месяца задержали на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) 34 подозреваемых в пособничестве украинской армии. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что все они были задержаны подразделениями разведки и спецназа Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками МВД и ФСБ.

Среди 34 подозреваемых, 19 проверяются на сбор информации в интересах ВСУ и СБУ, ещё 13 участвовали в украинской антитеррористической операции (АТО), и ещё двое являются фигурантами уголовных дел по статье о госизмене.

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#росгвардия
#задержание
#всу
#лнр
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«Не долго музыка играла»: Клуб Mutabor вновь просят закрыть
Бородин обратился в СК и Госдуму с просьбой закрыть клуб Mutabor
09 апреля 2024, 09:27

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Модный столичный Mutabor вновь просят закрыть, спустя три дня после того, как заведение возобновило свою работу, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в ночь на 21 декабря 2023 года в Mutabor состоялась самое скандальное событие минувшего года — «голая вечеринка». Самые ярки звёзды российской эстрады явились на праздник, следуя дресс-коду almost naked.

После того, как фото с вечеринки попали в сеть, а на всю Россию разразился огромный скандал, клуб закрыл свои дверь для посетителей. 6 апреля Mutabor вновь открылся под новой вывеской «Арма».

Однако, несмотря на новый имидж, клуб тут же потребовали вновь закрыть.

С обращениями в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Государственную думу обратились общественники из организации «Ветераны России».

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#госдума
#генпрокуратура
#следственный комитет
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В России ожидают рост цен на поездки в такси
09 апреля 2024, 09:20

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В России до конца текущего года ожидается повышение цен на поездки в такси. Об этом сообщил зампред межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.
Он отметил, что повышение тарифов обусловлено ростом цен на иностранные автомобили. В настоящее время китайские производители составляют основу российского авторынка. Они уже подняли стоимость своих автомобилей на 11%. Также остаются и нынешние затраты автопарков.

Кроме того, немаловажной проблемой являются запчасти. В России нет заводов, которые бы выпускали комплектующие к китайским авто. Ранее детали для корейских и японских машин изготавливались в стране, но сейчас остался только импорт.

Если решение этих проблем не будет найдено, но до конца года цены на поездки в такси вырастут примерно на 30%, заключил эксперт.

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#такси
#цены
#рост
#автомобили
#россия
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Блогеру Дане Милохину пришла повестка в армию
Mash: отдыхающий в Таиланде Милохин получил повестку в армию
09 апреля 2024, 09:15

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Военкомат направил блогеру Дане Милохину повестку в армию, сообщает Mash.
«Дане Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом. Документ снова направили в знаменитый подмосковный TikTok-хаус», — сообщается в ТГ-канале.

Сам Милохин сейчас отдыхает в Таиланде, отмечает Mash. Последнее место регистрации блогера, откуда его выгнали в марте 2022 года, — дом на улице Архитектора Райта.

Mash добавляет, что первая повестка на имя Милохина пришла в октябре 2023 года на адрес в Анапе. Отец Дани отказался за неё расписываться, потому что блогер там давно не живёт.

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#армия
#вс рф
#россия
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Восемь мигрантов выдворены из России в ходе рейда в Мариуполе
Пушилин: восемь мигрантов депортировали из России в ходе рейда в Мариуполе
09 апреля 2024, 08:46

Фото: iStock/Oleg Elkov

Восемь иностранных граждан выдворили из России в ходе рейда в Мариуполе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Также 20 иностранных граждан привлекли к административной ответственности. Фильтрационно-проверочные мероприятия в городе провели ФСБ, МВД и Росгвардия. Подобные проверки будут продолжены.

Ранее вице-спикер Думы Пётр Толстой указал на необходимость пересмотра принципов привлечения трудовых мигрантов. Он выступил за отмену системы патентов.

По его мнению, надо сократить срок пребывания низкоквалифицированных специалистов в РФ — он должен быть ограничен сроком действия трудового договора. По его истечении мигрантов должны обязать покинуть Россию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мигранты
#россия
#работа
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Россиянам назвали запретные слова при общении с телефонными мошенниками
Немкин: мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения финопераций
09 апреля 2024, 08:44

Фото: iStock/Diy13

Депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения различных финансовых операций или заключения договоров, передает РИА Новости.
По мнению парламентария, опасно говорить незнакомым людям по телефону такие простые слова, как «да» и «подтверждаю». Он отметил, что злоумышленники могут попытаться услышать от потенциальной жертвы фразу «я подтверждаю» или кодовое слово.

Отмечается, что при наличии записи голоса система защиты банка может не поверить одному только слову «да», которое будет вырвано из контекста. Поэтому при имеющемся у финансовых преступников наборе фраз, риск мошенничества существенно возрастет.

Депутат порекомендовал не отвечать на незнакомые номера. Однако если человек отвечает на каждый звонок, то лучше молча поднять трубку и сначала выслушать абонента.

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#телефон
#звонок
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Раскрыт новый способ борьбы с заеданием стресса
Nutrients: поддержка друзей поможет не переедать из-за переживаний
09 апреля 2024, 07:16

Фото: iStock/Doucefleur

Дружеская поддержка поможет не передать из-за стресса, пишет журнал Nutrients со ссылкой на учёных.
Как выяснили учёные из Юго-Западного университета в Китае, поддержка со стороны близких людей помогает избегать переедания из-за стресса.

Они провели два эксперимента, в которых приняли участие 274 человека. Добровольцев разделили на четыре группы: в первой людей поддерживали лучшие друзья, во второй — незнакомцы, в третьей — самостоятельно, четвёртая группа была наблюдательной.

Им давали задания, которые провоцировали нервное возбуждение. Например, выступить перед незнакомой аудиторией. После этого участникам предлагали различные блюда.

Люди из группы дружеской поддержки брали меньшие порции высококалорийной и низкокалорийной пищи, что указывает на снижение потребностей в еде при стрессе.

Авторы исследования считают, что их открытие поможет разработать новые методы борьбы с перееданием из-за эмоциональных сложностей.

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#еда
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В ГД разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России
В Госдуме разработали проект о полном запрете продажи вейпов в РФ
09 апреля 2024, 06:34

Фото: istock / Igor Ilkov

Депутаты от фракций Госдумы ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о запрете розничной продажи вейпов в России «в целях народосбережения». Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку.
Инициаторы приводят сведенья о десятикратном росте количествв подростков, использующих вейпы, в сравнении с 2011 годом. В пояснительной записке также указано, что вейпинг зачастую пропагандируют в качестве альтернативы обычным сигаретам, но он также серьезно вредит здоровью курящего и людей вокруг.

Помимо этого, у людей, которые курят электронные сигареты, формируется никотиновая зависимость.

Депутаты отмечают, что в России уже сейчас есть ряд ограничений в этой сфере, однако они «легко обходятся».

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