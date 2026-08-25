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Открыт прием заявок на участие в Национальной премии общественного признания для преподавателей литературы «Интонация»

Открыт прием заявок на участие в Национальной премии «Интонация»
Фото: iStock/Drazen Zigic

Некоммерческое партнерство содействия изучению современной культуры и литературы «Живая классика» при поддержке Фонда президентских грантов и ГК «Просвещение» запускает первую в России Национальную премию общественного признания для преподавателей литературы «Интонация».



Премия уникальна тем, что кандидатов на неё могут выдвигать исключительно их ученики, выпускники и родители. Это позволяет не только оценить профессиональные заслуги учителя, но и понять, как педагог влияет на личностное развитие учеников, их жизненные решения и формирование ценностей.

Принять участие могут преподаватели литературы из всех уголков России, независимо от возраста и опыта работы.

Этапы проведения премии:

  • С 15 августа по 25 сентября 2026 года проводится прием заявок от учеников и их родителей на номинацию преподавателей литературы.
  • С 25 сентября по 2 октября 2026 года оргкомитет НП «Живая классика» проверяет поданные заявки и формирует список участников.
  • С 5 по 12 октября 2026 года преподавателям, вошедшим в список, направляются приглашения.
  • С 5 по 19 октября 2026 года принимаются материалы от преподавателей для участия в заочном профессиональном этапе премии.
  • С 20 октября по 4 ноября 2026 года экспертная комиссия оценивает конкурсные материалы.
  • Не позднее 9 ноября 2026 года объявляются финалисты премии.
  • С 20 по 30 ноября 2026 года проводится очный этап, в рамках которого определяются участники суперфинала.
  • С 1 по 15 декабря 2026 года проходит суперфинал, в ходе которого определяются и награждаются победители в шести номинациях и обладатель Гран-при премии.

Номинации премии включают:
  • «Популяризатор чтения»;
  • «Читающий учитель»;
  • «Мастер дискуссии»;
  • «Интерпретатор классики»;
  • «Наставник, изменивший жизненную траекторию воспитанника»;
  • «Учитель вне класса».

Заявки подаются на официальном сайте проекта: премия-интонация.рф.
Екатерина Коршунова

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