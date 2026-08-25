Открыт прием заявок на участие в Национальной премии общественного признания для преподавателей литературы «Интонация»

25 августа 2026, 16:36

Открыт прием заявок на участие в Национальной премии «Интонация»

Фото: iStock/Drazen Zigic

Некоммерческое партнерство содействия изучению современной культуры и литературы «Живая классика» при поддержке Фонда президентских грантов и ГК «Просвещение» запускает первую в России Национальную премию общественного признания для преподавателей литературы «Интонация».





Премия уникальна тем, что кандидатов на неё могут выдвигать исключительно их ученики, выпускники и родители. Это позволяет не только оценить профессиональные заслуги учителя, но и понять, как педагог влияет на личностное развитие учеников, их жизненные решения и формирование ценностей.



Принять участие могут преподаватели литературы из всех уголков России, независимо от возраста и опыта работы.



Этапы проведения премии:

С 15 августа по 25 сентября 2026 года проводится прием заявок от учеников и их родителей на номинацию преподавателей литературы.

С 25 сентября по 2 октября 2026 года оргкомитет НП «Живая классика» проверяет поданные заявки и формирует список участников.

С 5 по 12 октября 2026 года преподавателям, вошедшим в список, направляются приглашения.

С 5 по 19 октября 2026 года принимаются материалы от преподавателей для участия в заочном профессиональном этапе премии.

С 20 октября по 4 ноября 2026 года экспертная комиссия оценивает конкурсные материалы.

Не позднее 9 ноября 2026 года объявляются финалисты премии.

С 20 по 30 ноября 2026 года проводится очный этап, в рамках которого определяются участники суперфинала.

С 1 по 15 декабря 2026 года проходит суперфинал, в ходе которого определяются и награждаются победители в шести номинациях и обладатель Гран-при премии.