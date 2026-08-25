Подмосковье сохраняет ведущие позиции в России по переработке картофеля

25 августа 2026, 16:20

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Предприятия Московской области за шесть месяцев этого года переработали и законсервировали почти 70 000 тонн картофеля. Это на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Там отметили, что регион сохраняет ведущие позиции в России по переработке картофеля.

«На его территории выпускают картофельные снеки популярных марок, которые представлены в торговых сетях по всей стране. На долю Московской области приходится без малого 30% от общего объема переработанного и консервированного картофеля в Центральном федеральном округе и свыше 24,5% – в России. По итогам шести месяцев текущего года по этому показателю Подмосковье занимает второе место в стране и второе место в ЦФО», – отметили в ведомстве.