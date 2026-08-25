Подмосковье сохраняет ведущие позиции в России по переработке картофеля
Предприятия Московской области за шесть месяцев этого года переработали и законсервировали почти 70 000 тонн картофеля. Это на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Там отметили, что регион сохраняет ведущие позиции в России по переработке картофеля.
«На его территории выпускают картофельные снеки популярных марок, которые представлены в торговых сетях по всей стране. На долю Московской области приходится без малого 30% от общего объема переработанного и консервированного картофеля в Центральном федеральном округе и свыше 24,5% – в России. По итогам шести месяцев текущего года по этому показателю Подмосковье занимает второе место в стране и второе место в ЦФО», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что в Московской области работают такие крупные предприятия картофелеперерабатывающей отрасли, как ООО «РУССКАРТ» в Мытищах, ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» в Кашире, ООО «Мишн Фудс Ступино» и АО «Озёры» в Коломне. Они выпускают широкий ассортимент продукции, в том числе картофельные снеки.
Как подчеркнули в ведомстве, развитие переработки позволяет создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью, расширять ассортимент отечественных продуктов. Отрасль развивается за счёт собственной сырьевой базы. В Подмосковье выращивают сорта картофеля для промышленной переработки и производства чипсов.