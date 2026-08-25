В индустриальном парке «Титан» запустили первый производственный корпус
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов запустили в Ленинском городском округе первый производственный корпус государственного индустриального парка «Титан». Он будет работать в формате «всё включено».
Первый камень в его основание они закладывали в октябре 2024 года.
В новом ГИПе есть всё, чтобы инвестор быстро и с меньшими вложениями мог реализовать свой проект. Это инженерная и транспортная инфраструктура, готовые производственные боксы, помещения для малого бизнеса формата «Лайт Индастриал», которые можно взять в аренду или выкупить по программе промышленной ипотеки. Имеются зоны отдыха, спортплощадка и многое другое. Реализуемые на территории парка проекты сопровождает государственная управляющая компания.
«Здесь собрались компании, которые посвятили себя технологичному производству. У нас было обязательство сделать здесь самую современную промышленную площадку. Мы сегодня открываем первую очередь. На ста гектарах продолжают возводить помещения в формате «Лайт Индастриал» и предприятия. Здесь присутствуют коллеги, которые умеют успешно это делать. Не сомневаюсь, что всё, что они построят, будет востребовано», – сказал Воробьёв.
В индустриальном парке будут располагаться семь компаний, которые смогут производить роботов разного назначения.
«Если у кого-то из резидентов есть желание построить отдельный завод по производству роботов, мы предоставим по нашей программе до 500 миллионов рублей на капитальные затраты. Роботизация, повышение производительности труда – это приоритет, который обозначен в указе президента. Мы должны быть в партнёрстве со всеми передовыми странами. Сегодня это в основном Китай. Нам важно изучать мировой опыт, чтобы внедрять самые успешные практики у себя», – добавил губернатор.В ГИПе «Титан» создадут целый кластер промышленной и складской робототехники. Воробьёв и Алиханов поговорили с резидентами парка, познакомились с производством. В первом корпусе уже разместились семь отечественных компаний-производителей робототехники.
Так, «Русский робот» открывает в ГИПе «Подмосковный завод роботов». Производить на нём будут промышленных роботов-манипуляторов и учебных роботов для инженерных классов в школах. «Смарт Робот» станет выпускать промышленные манипуляторы, комплексы для загрузки оборудования, сварки, перемещения и укладки продукции.
В проектах используют собственные разработки в области искусственного интеллекта и российское программное обеспечение.
«Спасибо Андрею Юрьевичу и его команде за такое развитие и переосмысление форматов. В нашей стране сейчас больше 500 индустриальных парков, 72 из них работают на территории Московской области. Подмосковье – лидер по развитию такой инфраструктуры. Мы очень надеемся, что пример Подмосковья будет заразительным, и мы увидим такие же индустриальные парки в других регионах страны», – сказал Алиханов.На территории ГИПа в следующем году планируют открыть Техноколледж.
«Здесь появится технологический колледж. Он будет обучать и готовить специалистов, которые смогут проходить производственную практику и в дальнейшем работать на этих предприятиях. Без квалифицированных кадров развитие отрасли невозможно. А в этом парке будет создано по меньшей мере 4000 рабочих мест», – сказал депутат Госдумы Роман Терюшков на церемонии открытия ГИПа.
Помимо «Титана», в Подмосковье строят ещё четыре ГИПа формата «всё включено». Первые очереди трёх площадок планируют запустить до конца года. Это «Ключ» в Дмитровском муниципальном округе, «Союз» в Жуковском и «Импульс» в Раменском. ГИП «Вектор» в Сергиево-Посадском город ком округе рассчитывают открыть в 2027-м.
В инфраструктуру государственных индустриальных парков направят 30 миллиардов рублей. С учётом площадей «Лайт Индастриал» в них смогут разместиться до 200 компаний.