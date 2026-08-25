В индустриальном парке «Титан» запустили первый производственный корпус

25 августа 2026, 16:14

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов запустили в Ленинском городском округе первый производственный корпус государственного индустриального парка «Титан». Он будет работать в формате «всё включено».





Первый камень в его основание они закладывали в октябре 2024 года.



В новом ГИПе есть всё, чтобы инвестор быстро и с меньшими вложениями мог реализовать свой проект. Это инженерная и транспортная инфраструктура, готовые производственные боксы, помещения для малого бизнеса формата «Лайт Индастриал», которые можно взять в аренду или выкупить по программе промышленной ипотеки. Имеются зоны отдыха, спортплощадка и многое другое. Реализуемые на территории парка проекты сопровождает государственная управляющая компания.

«Здесь собрались компании, которые посвятили себя технологичному производству. У нас было обязательство сделать здесь самую современную промышленную площадку. Мы сегодня открываем первую очередь. На ста гектарах продолжают возводить помещения в формате «Лайт Индастриал» и предприятия. Здесь присутствуют коллеги, которые умеют успешно это делать. Не сомневаюсь, что всё, что они построят, будет востребовано», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Если у кого-то из резидентов есть желание построить отдельный завод по производству роботов, мы предоставим по нашей программе до 500 миллионов рублей на капитальные затраты. Роботизация, повышение производительности труда – это приоритет, который обозначен в указе президента. Мы должны быть в партнёрстве со всеми передовыми странами. Сегодня это в основном Китай. Нам важно изучать мировой опыт, чтобы внедрять самые успешные практики у себя», – добавил губернатор.

А. Алиханов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Спасибо Андрею Юрьевичу и его команде за такое развитие и переосмысление форматов. В нашей стране сейчас больше 500 индустриальных парков, 72 из них работают на территории Московской области. Подмосковье – лидер по развитию такой инфраструктуры. Мы очень надеемся, что пример Подмосковья будет заразительным, и мы увидим такие же индустриальные парки в других регионах страны», – сказал Алиханов.

«Здесь появится технологический колледж. Он будет обучать и готовить специалистов, которые смогут проходить производственную практику и в дальнейшем работать на этих предприятиях. Без квалифицированных кадров развитие отрасли невозможно. А в этом парке будет создано по меньшей мере 4000 рабочих мест», – сказал депутат Госдумы Роман Терюшков на церемонии открытия ГИПа.