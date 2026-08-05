Открыт прием заявок на участие в проекте «Больше, чем блогер»
Школьников и студентов приглашают принять участие в медиапроекте «Больше, чем блогер» для обучения контент-мастерству. Об этом проинформировали в пресс-службе программы.
Проект включает в себя две составляющие: образовательный медиаинтенсив и конкурс публикаций о путешествиях по России.
Принять участие могут школьники старше 12 лет, а также студенты, активно ведущие страницы в социальных сетях и увлекающиеся фотографией, видеосъёмкой или созданием текстов. Участникам предлагается выбрать один из трёх форматов:
- Пройти медиаинтенсив (онлайн-обучение), посвящённый основам фото- и видеосъёмки, написанию текстов для социальных сетей и проведению интервью. По завершении обучения выдаётся сертификат.
- Пройти медиаинтенсив, а затем, опираясь на полученные знания и навыки, создать пост о своём путешествии и принять участие в конкурсе. В этом случае наличие сертификата будет оцениваться дополнительно, принося дополнительные баллы.
- Принять участие в конкурсе публикаций без предварительного прохождения обучения.
Проект реализуется в три этапа, каждый из которых состоит из следующих шагов: подача заявок, участие в медиаинтенсиве и/или публикация конкурсных работ, оценка работ экспертами и подведение итогов. Первый этап длился с 30 апреля по 30 июня 2026 года, второй — с 1 июня по 30 сентября 2026 года, а третий пройдет с 1 сентября по 7 декабря 2026 года.
В каждом потоке будет выбрано 70 победителей, которые определятся на основании рейтинга, составленного в соответствии с критериями Положения о проекте «Больше, чем блогер» на 2026 год. Победителям будет вручена брендированная продукция.