Открыт прием заявок на участие в проекте «Больше, чем блогер»

05 августа 2026, 13:12

Фото: iStock/Iuliia Kandaurova

Школьников и студентов приглашают принять участие в медиапроекте «Больше, чем блогер» для обучения контент-мастерству. Об этом проинформировали в пресс-службе программы.





Проект включает в себя две составляющие: образовательный медиаинтенсив и конкурс публикаций о путешествиях по России.



Принять участие могут школьники старше 12 лет, а также студенты, активно ведущие страницы в социальных сетях и увлекающиеся фотографией, видеосъёмкой или созданием текстов. Участникам предлагается выбрать один из трёх форматов:



