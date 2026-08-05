Подмосковные врачи вынули из желудка мальчика статуэтку богини богатства

05 августа 2026, 13:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Тайскую фигурку богини богатства извлеки врачи красногорского Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля из желудка маленького пациента. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Мальчика привезли по скорой. Его родители рассказали, что ребёнок играл с фигуркой-амулетом и проглотил её.





«Пациенту сразу сделали рентген, который подтвердил наличие в желудке инородного тела. Мы провели малоинвазивную операцию: с помощью эндоскопической петли аккуратно, без единого разреза, извлекли предмет. Вся манипуляция заняла около пяти минут, прошла успешно и без осложнений», — рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения ДКЦ Александр Иноземцев.