Подмосковный пятиборец Громадский выиграл чемпионат Европы с рекордом мира
Егор Громадский из Московской области стал победителем чемпионата Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
По итогам выступления представитель Училища олимпийского резерва №3 города Химки набрал 1606 очков, установив мировой рекорд в сумме пяти дисциплин.
«В фехтовании спортсмен показал лучший результат, набрав 250 очков, на полосе препятствий заработал 363 очка, в плавании – 318, в лазер-ране – 675. В итоге по результатам соревнований Громадский опередил представителя Венгрии на семь очков, а спортсмена из Италии – на 14 очков», – отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что для российских пятиборцев эта победа стала особенно значимой. В Стамбуле сборная России впервые за пять лет выступала под национальным флагом и с гимном.