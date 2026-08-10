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Число камер системы «Безопасный регион» в Подмосковье превысило 174 тысячи

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Более 174 тысяч камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» работают в Московской области в настоящее время. Их количество постоянно растёт. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.



Камеры устанавливают на подъездах многоквартирных домов, во дворах, у социальных учреждений, в скверах, парках, лесопарках и в других общественных местах.

«Из функционирующих сейчас камер 91 тысяча оснащена искусственным интеллектом. Он следит за парковками, чистотой и порядком во дворах, очередями на остановках, уличной торговлей, вывозом мусора и пр. Информацию о нарушениях нейросеть передаёт ответственным службам», — говорится в сообщении.
Благодаря «умному» видеонаблюдению в регионе не только оперативно пресекают правонарушения, но и предотвращают их.
Лев Каштанов

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