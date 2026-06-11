Открыт приём заявок на международную конкурс-премию уличной культуры «КАРДО»

11 июня 2026, 16:08

Премия «КАРДО» объявила старт регистрации участников нового сезона

Фото: пресс-служба конкурс-премии «КАРДО»

Стартовала регистрация участников девятого сезона Международной конкурс-премии «КАРДО» — проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Организаторы приглашают к участию представителей уличной культуры и спорта из России и зарубежных стран.