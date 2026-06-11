Открыт приём заявок на международную конкурс-премию уличной культуры «КАРДО»
Стартовала регистрация участников девятого сезона Международной конкурс-премии «КАРДО» — проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Организаторы приглашают к участию представителей уличной культуры и спорта из России и зарубежных стран.
«КАРДО» считается первой в мире премией в сфере уличной культуры и спорта. Проект направлен на поддержку талантливых атлетов, танцоров, музыкантов, художников, организаторов мероприятий и представителей уличных сообществ. С момента запуска в 2018 году его участниками стали более 225 тысяч человек из 147 стран мира.
В новом сезоне предусмотрены пять конкурсных направлений: соревнования по уличной культуре и спорту, видеоконкурс, премия за вклад в развитие индустрии, конкурс общественных проектов и конкурс молодых дизайнеров уличной одежды. Соревнования пройдут по 13 дисциплинам, среди которых BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг, фриран и новая номинация — роллерблейдинг.
В девятом сезоне участникам доступны любительская и профессиональная лиги. Обе предполагают как онлайн-, так и офлайн-формат участия. Профессиональная лига реализуется совместно с ведущими спортивными федерациями, а любительская позволит начинающим спортсменам и творцам заявить о себе. Также организаторы снизили минимальный возраст участников до 14 лет.
Победители получат денежные призы, образовательную и наставническую поддержку, а также возможность претендовать на гранты до 1,5 млн рублей от «Росмолодёжь.Гранты». Итоги сезона подведут на международном гранд-финале «КАРДО», который ежегодно объединяет тысячи участников и зрителей со всего мира. Подать заявку можно до 15 июля на официальном сайте проекта.
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