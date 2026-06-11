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Песков объяснил разблокировку Roblox в России

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил разблокировку Roblox в РФ. Об этом пишет ТАСС.



По его словам, случай с Roblox ясно демонстрирует, что все сервисы могут возобновить свою работу в России, если будут соответствовать законодательству.

3 декабря 2025 года Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox. Однако уже 10 июня 2026 года платформа снова стала доступна в стране, что подтвердили в Минцифры РФ. Теперь пользователи должны проходить проверку возраста, чтобы получить доступ к расширенным функциям. В ведомстве подчеркнули, что компания обязалась продолжать борьбу с распространением нежелательного контента на своей платформе.

Екатерина Коршунова

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