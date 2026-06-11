Врач предупредила об опасности снижения аппетита летом
Нутрициолог Фирсова: отсутствие аппетита в жару может привести к слабости
Из-за отсутствия аппетита во время жары человек может столкнуться со снижением работоспособности, слабости и падением концентрации внимания. Об этом предупредила врач-гинеколог, эндокринолог, клинический нутрициолог и эксперт компании Solgar Наталья Фирсова.
По ее словам, летом многим не хочется жирной пищи и тяжелых блюд. Это происходит из-за того, что для переваривания такой еды требуется дополнительная энергия, но в условиях высокой температуры организм тратит большинство сил на поддержание терморегуляции.
«Однако проблема возникает тогда, когда человек начинает потреблять меньше не только еды, но и необходимых организму белков, витаминов, минералов и жидкости. В результате могут появиться признаки дефицита энергии, ухудшение самочувствия и снижение работоспособности», — пояснила Фирсова в разговоре с «Известиями».
Фрукты, овощи и легкие перекусы летом не способны обеспечить организм необходимыми элементами. Поэтому важно употреблять рыбу, яйца, птицу и кисломолочные продукты. Также обернуться сонливостью, головными болями и постоянной усталостью может даже небольшое обезвоживание, заключила врач.
В свою очередь гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух отметила в беседе с RT, что в жару стоит пить простую воду понемногу и в течение всего дня. Для вкуса можно добавить дольку лимона, мяту, ягоды или ломтик огурца. При этом употребление сладких газированных напитков лучше сократить, поскольку жажду они не утоляют.
«Сахар вытягивает на себя воду из крови и окружающих тканей. И если возникает дефицит жидкости, мозг снова запускает чувство жажды. Возникает замкнутый круг: после стакана газировки скоро снова хочется пить», — объяснила она.
Кашух подчеркнула, что основой питьевого режима в жару должна быть простая вода, а газировка является десертом, а не средством от жажды.