Врач предупредила об опасности снижения аппетита летом

11 июня 2026, 15:08

Нутрициолог Фирсова: отсутствие аппетита в жару может привести к слабости

Фото: iStock/kasia2003

Из-за отсутствия аппетита во время жары человек может столкнуться со снижением работоспособности, слабости и падением концентрации внимания. Об этом предупредила врач-гинеколог, эндокринолог, клинический нутрициолог и эксперт компании Solgar Наталья Фирсова.





По ее словам, летом многим не хочется жирной пищи и тяжелых блюд. Это происходит из-за того, что для переваривания такой еды требуется дополнительная энергия, но в условиях высокой температуры организм тратит большинство сил на поддержание терморегуляции.





«Однако проблема возникает тогда, когда человек начинает потреблять меньше не только еды, но и необходимых организму белков, витаминов, минералов и жидкости. В результате могут появиться признаки дефицита энергии, ухудшение самочувствия и снижение работоспособности», — пояснила Фирсова в разговоре с «Известиями».

«Сахар вытягивает на себя воду из крови и окружающих тканей. И если возникает дефицит жидкости, мозг снова запускает чувство жажды. Возникает замкнутый круг: после стакана газировки скоро снова хочется пить», — объяснила она.