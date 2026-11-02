Открыт приём заявок на специальное мероприятие «Зимняя мастерская „Истоки“»
Молодёжный центр «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» проводит форум «Истоки».
С 18 по 22 декабря 2026 года в рамках форума на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Печорах Псковской области пройдёт «Зимняя мастерская „Истоки“».
Она объединит молодых представителей медиа, дизайна, изобразительного искусства, журналистики и участников творческих конкурсов в возрасте от 14 до 17 лет. Встреча поможет участникам сформировать практические навыки и понять полный цикл разработки и создания медиа- и маркетинговых продуктов.
Молодые люди будут работать в командах над реальным проектом — от начальной точки до ощутимого результата. Регистрация частников проходит по ссылке.
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