Открыта регистрация на студенческую экспедицию по развитию городской среды в Астрахани
Стартовал приём заявок на участие в студенческой экспедиции «Школа городских изменений: городской набор инструментов и пилотные проекты для Астрахани», которая пройдёт с 5 по 13 сентября 2026 года. Проект реализуется в рамках Всероссийской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново».
Организатором выступает Автономная некоммерческая организация «Центр стратегического устойчивого развития территорий». Программа «Открываем Россию заново» реализуется Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей», проектом Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и Русским географическим обществом.
Экспедиция посвящена вопросам развития городской среды, урбанистики, городского дизайна и вовлечения жителей в преобразование общественных пространств. В течение девяти дней студенты из разных регионов страны будут работать над реальными задачами Астрахани, проводить полевые исследования, интервьюировать жителей, анализировать городские территории и разрабатывать практические решения для развития города.
По итогам работы участники подготовят так называемый «городской набор инструментов», а также создадут два-три пилотных проекта. Для каждого из них будут разработаны проектные паспорта, дорожные карты реализации, предварительные сметы и презентации для публичной защиты.
Организаторы отмечают, что проект направлен на развитие профессиональных компетенций молодёжи, поддержку межрегионального сотрудничества и вовлечение студентов в решение актуальных задач российских городов. Экспедиция также соответствует целям национальных проектов «Молодёжь и дети» и «Инфраструктура для жизни», связанным с созданием комфортной городской среды и раскрытием потенциала молодых специалистов.
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