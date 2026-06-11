Открыта регистрация на студенческую экспедицию по развитию городской среды в Астрахани

11 июня 2026, 18:23

Студентов со всей России приглашают разработать проекты для развития Астрахани

Фото: Istock / Drazen Zigic

Стартовал приём заявок на участие в студенческой экспедиции «Школа городских изменений: городской набор инструментов и пилотные проекты для Астрахани», которая пройдёт с 5 по 13 сентября 2026 года. Проект реализуется в рамках Всероссийской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново».