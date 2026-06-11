Фармацевт указал на часто игнорируемый летом ранний признак диабета
Один из ранних симптомов диабета легко не заметить летом. Об этом сообщил фармацевт Аббас Канани, передает Mirror.
Частая потребность в мочеиспускании, особенно если она сопровождается сильной жаждой или необъяснимой усталостью, должна насторожить, предупредил Канани. Он объяснил, что такое состояние, известное как полиурия, возникает из-за высокого уровня сахара в крови, который заставляет почки работать интенсивнее, чтобы вывести избыточную глюкозу из организма. Это приводит к повышенной потере жидкости.
Одним из самых распространенных ранних признаков диабета является учащенное мочеиспускание. Особенно это заметно ночью, когда люди просыпаются чаще, чтобы сходить в туалет, отметил фармацевт. Он подчеркнул, что в жаркую погоду, когда человек пьет больше воды, этот симптом может быть легко не замечен.
Канани акцентировал внимание на том, что если частое мочеиспускание сопровождается такими симптомами, как сильная жажда, усталость или необъяснимые изменения веса, необходимо обратиться к врачу для проверки уровня сахара в крови. Раннее выявление диабета может значительно повлиять на успешность лечения, заключил эксперт.
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