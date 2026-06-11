Фармацевт указал на часто игнорируемый летом ранний признак диабета

11 июня 2026, 17:34

Фармацевт Канани: Частое мочеиспускание летом может быть признаком диабета

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Один из ранних симптомов диабета легко не заметить летом. Об этом сообщил фармацевт Аббас Канани, передает Mirror.