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Подведены итоги визита делегации правительства Подмосковья в Китай

оригинал Е. Зиновьева и А. Воробьёв (Фото: CIIF)

Представители инвестиционного блока правительства Московской области завершили рабочий визит в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.



Целью поездки было развитие промышленного сотрудничества с привлечением в регион новых технологических партнёров.

«Делегация посетила международную промышленную выставку CIIF в Шанхае, ознакомилась с передовыми разработками в робототехнике, станкостроении и производстве промышленного оборудования. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева провели переговоры с руководителями ведущих мировых производителей. Темами стали перспективы сотрудничества и внедрение современных технологий на подмосковных предприятиях», – рассказали в пресс-службе.
Отдельное внимание уделили подготовке кадров для промышленности. Делегация побывала в ведущих технических образовательных учреждениях Шанхая, изучила подходы к обучению специалистов для высокотехнологичных производств.

Другим направлением визита стали переговоры с представителями китайского бизнеса. Обсуждали перспективы локализации китайских производств в Подмосковье, дальнейшее развитие промышленной кооперации.

Как отметили в министерстве, поездка позволила изучить международный опыт в сферах промышленной роботизации, подготовки инженерных кадров, выстроить новые направления взаимодействия с зарубежными технологическими компаниями.
Лора Луганская

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