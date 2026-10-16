Подведены итоги визита делегации правительства Подмосковья в Китай
Представители инвестиционного блока правительства Московской области завершили рабочий визит в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Целью поездки было развитие промышленного сотрудничества с привлечением в регион новых технологических партнёров.
«Делегация посетила международную промышленную выставку CIIF в Шанхае, ознакомилась с передовыми разработками в робототехнике, станкостроении и производстве промышленного оборудования. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева провели переговоры с руководителями ведущих мировых производителей. Темами стали перспективы сотрудничества и внедрение современных технологий на подмосковных предприятиях», – рассказали в пресс-службе.Отдельное внимание уделили подготовке кадров для промышленности. Делегация побывала в ведущих технических образовательных учреждениях Шанхая, изучила подходы к обучению специалистов для высокотехнологичных производств.
Другим направлением визита стали переговоры с представителями китайского бизнеса. Обсуждали перспективы локализации китайских производств в Подмосковье, дальнейшее развитие промышленной кооперации.
Как отметили в министерстве, поездка позволила изучить международный опыт в сферах промышленной роботизации, подготовки инженерных кадров, выстроить новые направления взаимодействия с зарубежными технологическими компаниями.