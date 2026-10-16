Подмосковных школьников приглашают принять участие в цирковом конкурсе
Конкурс циркового искусства «Магия начинается здесь!» проведут в России. К участию приглашаются школьники из разных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
Мероприятие проводится в рамках межведомственного образовательного проекта «Культура для школьников».
«Конкурс будет проводиться в восьми номинациях: «Жонглирование», «Воздушная гимнастика», «Оригинальный жанр», «Дрессура», «Клоунада» и «Спортивная акробатика», а также «Отзыв о цирковом представлении» и «Изобразительное творчество» (в этой номинации будут оценивать авторские афиши к цирковым представлениями)», — говорится в сообщении.Заявки будут приниматься с 20 октября по 20 ноября в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.РФ. Жюри выберет около 100 победителей. Их имена опубликуют 8 декабря на сайте конкурса.