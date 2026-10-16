В Подмосковье подали более 7500 онлайн-заявок на согласование перепланировки

16 октября 2026, 15:09

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше семи с половиной тысяч заявок на согласование перепланировки помещения подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Услуга по согласованию перепланировки размещается в разделе «Жильё», подразделе «Другое». Воспользоваться ей могут собственники помещений и наниматели по договору социального найма.





«Для подачи заявки нужно пройти авторизацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и прикрепить документы. Перед отправкой заявку проверит сервис на основе искусственного интеллекта. Если он заметит ошибки, их можно будет сразу исправить. Это значительно снижает риск отказа», — говорится в сообщении.