Спикер Мособлдумы Брынцалов посетил новый детсад в Балашихе
Детский сад «Сказка», построенный в балашихинском микрорайоне Алексеевская Роща, посетили спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Сергей Юров и врио главы Балашихи Сергей Лукичёв. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Новый детсад открылся 1 сентября этого года. Он является дошкольным отделением №43 школы №26 имени Героя РФ В.Н. Никишина. Туда зачислили 380 малышей.
«Это долгожданный детский сад. На этот счёт было много обращений от жителей. Хочется сказать большое спасибо строителям за то, что всё сделали в срок», — сказал Брынцалов.Здание построено и оборудовано в соответствии с современными нормами безопасности и комфорта. А в будущем в микрорайоне появятся ещё несколько объектов социальной инфраструктуры.
«В Алексеевской Роще построят большую школу за счёт средств инвестора и воспитательно-образовательный комплекс за счёт бюджета Московской области», — отметил Сергей Юров.Всего в текущем году в Подмосковье построят 22 и отремонтируют 34 детских сада.