Подмосковные лучники завоевали три медали на чемпионате мира
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на чемпионате мира по 3D-стрельбе из лука. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в городе Янктон в США с 28 сентября по 3 октября. В них приняли участие лучники из более чем 30 стран.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Ксения Митуля и Виталий Будяк в смешанном командном зачёте в классе «баребоу». В финале подмосковный дуэт обыграл пару спортсменов из США со счётом 144:123», — говорится в сообщении.Серебро выиграл Виталий Будяк в составе мужской российской команды. Бронзовая медаль тоже принадлежит ему — он занял третье место в личном зачёте в классе «баребоу».
Особенностью 3D-стрельбы является «охота» на объёмные мишени в виде животных на незнакомых дистанциях.