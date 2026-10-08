Подмосковные лучники завоевали три медали на чемпионате мира

08 октября 2026, 16:31

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на чемпионате мира по 3D-стрельбе из лука. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в городе Янктон в США с 28 сентября по 3 октября. В них приняли участие лучники из более чем 30 стран.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Ксения Митуля и Виталий Будяк в смешанном командном зачёте в классе «баребоу». В финале подмосковный дуэт обыграл пару спортсменов из США со счётом 144:123», — говорится в сообщении.