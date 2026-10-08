Подмосковные участники трека «Медиакампус» вошли в число лучших

08 октября 2026, 14:50

оригинал Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»

Восемь представителей Московской области вышли в финал конкурсного этапа трека «Медиакампус» всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Всего на участие в конкурсе подали более 35,5 тыс. заявок. Отбор прошли 711 человек, а по итогам выполнения заданий приглашение на финал получили 150 участников.





«237 человек на одно место в финале — это показатель того, насколько востребовано сегодня качественное медиаобразование. Каждый год образовательные программы «ТопБЛОГа» привлекают авторов из разных регионов России, открывая доступ к знаниям ведущих экспертов. (…) Именно в этом я вижу миссию проекта: помогать тем, кому есть что сказать, становиться теми, кому доверяют», — сказал гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.