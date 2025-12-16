Открытие четвёртого моста в Новосибирске не привело к разгрузке дорог

16 декабря 2025, 18:26

Фото: iStock/Juan-Enrique

Открытие четвёртого моста в Новосибирске не смогло избавить горожан от пробок. Жители города пожаловались, что в первые утренние часы после запуска движения на новой транспортной артерии образовались многокилометровые заторы.





Движение по четвёртому мосту открыли вечером 15 декабря. Он соединяет Южную площадь с площадью Труда и обеспечивает выход на федеральные трассы «Иртыш», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Бесперебойное движение осуществляется по шести полосам между двумя частями города. Переправа рассчитана на пропуск до 70 000 автомобилей в сутки. Ожидалось, что новый объект улучшит транспортную ситуацию в городе.



При этом утром 16 декабря новосибирцы, стоящие в пробках, не оценили новый объект, назвав его «недоразумением под названием четвёртый мост», пишет Om1 Новосибирск.





«У нас городская традиция такая — ничего до конца не достраивать. Бугринский мост недостроенный сколько стоит уже? В итоге все мосты упираются в дорожную сеть, которую никто не модернизирует», — написал один из комментаторов.