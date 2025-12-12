Загруженность дорог в Подмосковье утром 12 декабря составила пять баллов

12 декабря 2025, 09:29

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные пробки наблюдаются на 18 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницком, Волоколамском, Рублёво-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском. Каширском, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском, Щёлковском и Ленинградском», — говорится в сообщении.