Загруженность дорог в Подмосковье утром 12 декабря составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные пробки наблюдаются на 18 вылетных магистралях.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницком, Волоколамском, Рублёво-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском. Каширском, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском, Щёлковском и Ленинградском», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали свыше миллиона автомобилей. Это на 2,3% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.