Авария с 45 автомобилями парализовала движение по трассе в Индиане

30 ноября 2025, 03:57

Daily Mail: массовая авария парализовала движение на трассе в Индиане

Фото: istockphoto / ANGHI

Автокатастрофа парализовала движение в американском штате Индиана. Участниками массовой аварии стали 45 автомобилей, передает Daily Mail.