Авария с 45 автомобилями парализовала движение по трассе в Индиане
Автокатастрофа парализовала движение в американском штате Индиана. Участниками массовой аварии стали 45 автомобилей, передает Daily Mail.
Инцидент произошел после праздничных выходных, когда большое количество жителей США возвращались домой. Одной из главных причин массовой аварии эксперты называют неблагоприятные погодные условия. Автомобили, двигавшиеся колонной, врезались друг в друга по цепной реакции и образовали многокилометровый затор, который заблокировал движение на шесть часов.
Кроме того, некоторые водители не справились с управлением и выехали на встречную полосу, спровоцировав дополнительные столкновения. Несмотря на заблаговременные предупреждения метеорологической службы о гололёде и рекомендации снизить скорость, избежать аварии не удалось.
По словам полицейского департамента Индианы, текущий праздничный период характеризуется особенно интенсивным движением на дорогах, что дополнительно повысило риски возникновения подобных происшествий.
