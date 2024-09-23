Открытие контрольной «Выходи решать!» пройдёт в Технопарке Физтех-лицея

Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»
С 28 сентября по 5 октября все желающие смогут проверить свои знания в ходе физико-технической контрольной «Выходи решать!». Сделать это можно будет как онлайн, так и на очных площадках в различных регионах России, сообщили в пресс-службе организаторов контрольной.
«Выходи решать!» – ежегодная всероссийская акция по популяризации научной деятельности. Состязание пройдёт на технологической платформе All Cups и на площадках по всей стране.
Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»
Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»
Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»
С 28 сентября по 5 октября образовательные и общественные учреждения примут участников контрольной на своих очных площадках. Найти их список в каждом регионе можно на сайте Физтех-Союза.
В прошлом году задания контрольной решили около 100 тыс. представителей 73 регионов России, а также более 30 стран.
Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»
Читайте также:
В России запущен обучающий онлайн-курс «ТропаМИРоссии»
В России запустили онлайн-курс по развитию туристических троп
Три подмосковных участника вышли в гранд-финал проекта «Мастера гостеприимства»
«Выходи решать!» – ежегодная всероссийская акция по популяризации научной деятельности. Состязание пройдёт на технологической платформе All Cups и на площадках по всей стране.
Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»
«Открытие контрольной состоится 28 сентября в Технопарке Физтех-лицея им. П.Л. Капицы в городе Долгопрудном по адресу: Лётная улица, 2. Научный праздник начнется в полдень и продлится до 16 часов. На мероприятии будет работать очная площадка для решения задач. Каждый сможет принять участие в викторинах и интерактивах от организаторов и партнёров», – говорится в сообщении.Принять участие в контрольной можно только по регистрации на платформе All Cups от VK, где нужно выбрать один или несколько предметов. Это физика, математика, биология, информатика и астрономия. Регистрация продлится до 5 октября включительно.
Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»
«Все участники получат сертификаты о прохождении контрольной с указанием места в рейтинге, который формируется по пяти предметам. Абсолютными победителями станут те, кто покажет лучший результат по всем пяти предметам. Авторы 25 лучших работ по каждому направлению получат сувениры от проекта «Выходи решать!». А лучшие 10% участников среди школьников смогут поступить в Заочную физико-техническую школу МФТИ без вступительных испытаний», – рассказали организаторы.
Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»
С 28 сентября по 5 октября образовательные и общественные учреждения примут участников контрольной на своих очных площадках. Найти их список в каждом регионе можно на сайте Физтех-Союза.
В прошлом году задания контрольной решили около 100 тыс. представителей 73 регионов России, а также более 30 стран.
Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»
Читайте также:
В России запущен обучающий онлайн-курс «ТропаМИРоссии»
В России запустили онлайн-курс по развитию туристических троп
Три подмосковных участника вышли в гранд-финал проекта «Мастера гостеприимства»
Лора Луганская