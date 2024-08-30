Три подмосковных участника вышли в гранд-финал проекта «Мастера гостеприимства»

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Три участника из Московской области стали победителями третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.
Итоги конкурса подвели в Ханты-Мансийске. Победителями стали 49 участников из 29 регионов России. От Подмосковья приглашение в гранд-финал получили три участника.
Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Проект Надежды Штрекер – это первый в России сайт-агрегатор, который поможет маломобильным туристам самостоятельно создавать маршрут путешествия, делиться опытом поездок и зарабатывать на экспертизе.
Аудио-экскурсию с интерактивной картой, нарисованной отечественными художниками, предложил Александр Малинин. Его проект включает маршрут с достопримечательностями и объектами, экскурсии, указатели кафе и ресторанов, отметки видовых точек и популярных мест для фото. Под каждую экскурсию предусмотрена музыка. Аудиогид озвучат профессиональные актёры.
Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Цель проекта «Город начинается с ЦАГИ» Елены Магаляс – показать гостям и жителям Жуковского неразрывную связь города и аэрогидродинамического института, благодаря которому появился новый населённый пункт. Инициатива также популяризирует историю отечественной науки.
Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».
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«Педагог-организатор психологического центра «Юность» из Подольска Надежда Штрекер первенствовала в номинация «Инновационной менеджмент в управлении индустрии гостеприимства» с проектом «Информационная платформа для маломобильных туристов». Гендиректор «ИЗИ ГАЙД» Александр Малинин отличился в номинации «Сделано в России», представив проект «Аудио-экскурсия с сувенирной картой TriMoTi». А руководитель группы Центра корпоративной культуры ЦАГИ Елена Магаляс признана лучшей в номинации «Научно-популярный туризм» с проектом «Город начинается с ЦАГИ», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Проект Надежды Штрекер – это первый в России сайт-агрегатор, который поможет маломобильным туристам самостоятельно создавать маршрут путешествия, делиться опытом поездок и зарабатывать на экспертизе.
Аудио-экскурсию с интерактивной картой, нарисованной отечественными художниками, предложил Александр Малинин. Его проект включает маршрут с достопримечательностями и объектами, экскурсии, указатели кафе и ресторанов, отметки видовых точек и популярных мест для фото. Под каждую экскурсию предусмотрена музыка. Аудиогид озвучат профессиональные актёры.
Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Цель проекта «Город начинается с ЦАГИ» Елены Магаляс – показать гостям и жителям Жуковского неразрывную связь города и аэрогидродинамического института, благодаря которому появился новый населённый пункт. Инициатива также популяризирует историю отечественной науки.
Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».
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Лора Луганская