Три подмосковных участника вышли в гранд-финал проекта «Мастера гостеприимства»

В бархатный сезон, с 1 сентября по 31 октября, большинство россиян планируют путешествовать по стране. Так, на внутрироссийские направления приходится 82% купленных авиа- и 96,5% ж/д билетов. Но какая обстановка с ценами, и насколько выгодно ехать на отдых в начале осени?