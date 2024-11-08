Открытие Олимпиады-2024: Путин об оскорблении чувств верующих

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Президент России Владимир Путин назвал церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже оскорбительной для христиан.
7 ноября, на пленарном заседании клуба «Валдай», он выразил удивление, почему Международный олимпийский комитет (МОК) допустил такие элементы.
По словам президента, подобные сцены могут задеть религиозные чувства людей. Он также добавил, что МОК действует «под давлением извне» и «превращается в цирковых артистов».
Церемония открытия, прошедшая 26 июля, вызвала резонанс из-за пародии на «Тайную вечерю», что вызвало недовольство как у христиан, так и у представителей ислама. В ответ на угрозы в адрес организаторов продюсеры шоу обратились в прокуратуру.
Сами Игры прошли с 26 июля по 11 августа, в них участвовали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.
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«Это было оскорбительно для миллионов верующих христиан», — заявил Путин.
По словам президента, подобные сцены могут задеть религиозные чувства людей. Он также добавил, что МОК действует «под давлением извне» и «превращается в цирковых артистов».
Церемония открытия, прошедшая 26 июля, вызвала резонанс из-за пародии на «Тайную вечерю», что вызвало недовольство как у христиан, так и у представителей ислама. В ответ на угрозы в адрес организаторов продюсеры шоу обратились в прокуратуру.
Сами Игры прошли с 26 июля по 11 августа, в них участвовали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.
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Мария Моисеева