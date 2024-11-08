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Открытие Олимпиады-2024: Путин об оскорблении чувств верующих

Путин назвал открытие ОИ-2024 в Париже оскорблением для миллионов христиан
Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Президент России Владимир Путин назвал церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже оскорбительной для христиан.
7 ноября, на пленарном заседании клуба «Валдай», он выразил удивление, почему Международный олимпийский комитет (МОК) допустил такие элементы.

«Это было оскорбительно для миллионов верующих христиан», — заявил Путин.


По словам президента, подобные сцены могут задеть религиозные чувства людей. Он также добавил, что МОК действует «под давлением извне» и «превращается в цирковых артистов».

Церемония открытия, прошедшая 26 июля, вызвала резонанс из-за пародии на «Тайную вечерю», что вызвало недовольство как у христиан, так и у представителей ислама. В ответ на угрозы в адрес организаторов продюсеры шоу обратились в прокуратуру.

Сами Игры прошли с 26 июля по 11 августа, в них участвовали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

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Завершен выход IKEA из России: продан последний склад
РБК: IKEA продала последний актив в России
08 ноября 2024, 04:26

Фото: iStock/blinow61

Ingka Group, управляющая IKEA, завершила продажу последнего актива в России, передав склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову, сообщает РБК.
Этот объект недвижимости, открытый еще в 2003 году и расширенный до 180 тыс. кв. м, ранее не вошел в сделку с Газпромбанком, который приобрел торговые центры «Мега».

После приостановки работы IKEA в России в марте 2022 года склад не использовался. Сделка прошла одобрение правительственной комиссии, возглавляемой министром финансов Антоном Силуановым, по старым условиям — до повышения требований на дисконт и взнос в бюджет.

По оценке специалистов, стоимость комплекса составляет 16-18 млрд руб. Склад адаптирован под нужды IKEA, что создает определенные сложности для нового использования, но при текущем высоком спросе на складские площади комплекс, вероятно, найдет арендаторов.

Аналитики отмечают, что несмотря на стабильный спрос, рынок складской недвижимости в Московском регионе охлаждается: объем сделок снизился на 27% за 9 месяцев 2024 года по сравнению с прошлым годом.

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#склад
#рынок
#комплекс
#есипово
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Назвавший себя женщиной сын Маска задумался об эмиграции из-за результатов выборов
Сын Илона Маска, который сменил пол, решил уехать из США после победы Трампа
08 ноября 2024, 01:52

Фото: iStock/Prostock-Studio

Сын американского предпринимателя Илона Маска, ранее известный как Ксавье, а теперь идентифицирующий себя как Вивиан Дженна Уилсон, выразил желание покинуть Соединенные Штаты после победы Дональда Трампа на президентских выборах.
Ксавье, родившийся в 2004 году, заявил в соцсетях, что не видит своего будущего в США.

«Я давно об этом думала, но вчерашние события окончательно подтвердили моё решение», — написал он.
По его словам, даже если при правлении Трампа не будут приняты законы, ущемляющие права таких, как он, люди, поддерживающие эти меры, останутся в стране. Поэтому он не хочет оставаться рядом с ними.

Ранее Илон Маск обвинял врачей в том, что они обманом убедили его согласиться на прием его «дочерью» блокаторов полового созревания.

Маск заявил, что ему не объяснили, что эти препараты фактически являются средствами для стерилизации. Он также сказал, что «вирус woke-мышления» оказал влияние на Ксавье и стал причиной отчуждения между отцом и сыном.

Также Маск ранее перевел штаб-квартиры SpaceX и X из Калифорнии в Техас из-за нового закона, ограничивающего права родителей на информацию о сексуальной ориентации их детей.

Закон, подписанный губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, запрещает образовательным учреждениям информировать родителей без согласия ребенка на это.

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#илон маск
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Аэропорты Финляндии перешли на старую радионавигацию из-за проблем с GPS
Помехи GPS заставили аэропорты Финляндии вернуться к старым технологиям 1960-х годов
08 ноября 2024, 01:27

Фото: iStock/Chalabala

Два восточных аэропорта Финляндии, Йоэнсуу и Савонлинна, близко расположенные к российской границе, вынуждены были перейти на устаревшую радионавигационную систему 1960-х годов — DME, всенаправленный дальномерный радиомаяк.
Финское издание Yle сообщает, что оборудование было снова введено в эксплуатацию в сентябре 2024 года, а в будущем его планируют использовать и в аэропорту Лаппеенранта.

Проблемы начались, когда самолет Finnair из Хельсинки не смог приземлиться в Йоэнсуу из-за сбоев GPS.

Ситуация привела к обвинениям со стороны министров иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии, которые заявили, что Россия намеренно подавляет работу GPS и мешает авиационному сообщению в Балтийском регионе. По их словам, случаи помех участились после начала российской операции на Украине.

Кроме того, авиакомпания Transavia ранее приостановила полеты в Финляндию, ссылаясь на аналогичные проблемы с навигацией, вызванные возможными помехами со стороны России.

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#самолет
#россия
#оборудование
#полеты
#авиакомпания
#операции
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В домах Подмосковья в октябре устранили 2,2 тыс. нарушений в содержании подвалов
07 ноября 2024, 21:42

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В многоквартирных домах Подмосковья за месяц провели более 2,2 тыс. работ по устранению нарушений в содержании подвалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Подвальное помещение – многофункциональный элемент дома, закрытый от посторонних. Именно в подвале начинаются все жизнеобеспечивающие процессы МКД – отопление, электро- и водоснабжение. Там регулярно проводят замеры температурно-влажностного режима; обеспечивают чистоту и доступность прохода; защищают их от проникновения грызунов и насекомых», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, сотрудники управляющих компаний ежедневно контролируют состояние подвалов. При необходимости специалисты устраняют течи, осушают подвальные помещения, обрабатывают их от насекомых и грызунов.

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#московская область
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#ук
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Синоптик Вильфанд раскрыл опасность череды мороза и потепления
Синоптик Вильфанд: Череда мороза и тепла может привести гололедицу на дорогах
07 ноября 2024, 21:30

Фото: iStock/CristiNistor

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что частая череда мороза и потепления опасна тем, что провоцирует образование гололедицы на дорогах.
«Потепление — это не радостное событие, потому что при температуре, если аномалия превышает плюс 5-6°C, частых повторениях оттепельной погоды на дорогах гололедица, осадки во всех трёх фазах: и в виде мокрого снега, снега, дождя. Но прогнозировать эти опасные явления зимой удаётся с хорошей долговременностью: зимние процессы более предсказуемы», — объяснил в беседе с NEWS.ru Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что ожидается потепление и возвращение «в осень».

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#гололедица
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Ежегодный форум приёмных семей собрал в Подмосковье более 350 участников
07 ноября 2024, 20:54

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 350 человек приняли участие в Форуме приёмных семей, который прошёл в Московской области. Как сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, среди участников были лучшие приёмные семьи. Гостями стали кандидаты в приёмные родители, сотрудники служб сопровождения замещающих семей, специалисты органов опеки.
Форум приёмных семей в Московской области проводится с 2014 года в целях развития системы сопровождения и поддержки приемных семей.
«Наш регион входит в пятёрку лучших, где дети-сироты воспитываются именно в семьях. Перед нами серьёзный вызов: мы идём по пути не только приоритетного устройства детей в семью, то есть усыновления, но и заботимся о тех ребятах, которые вынуждены покинуть родную семью на какое-то время. Мы уходим от системы госучреждений, потому что каждый ребенок должен жить в семье, даже если это временная приёмная семья», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В деловой части форума выступили эксперты и опытные приёмные родителей. Обсуждали, как преодолеть трудности в воспитании детей; как пройти сложные периоды и как решиться на важные решения, где получить помощь. Приёмные родители поделились своими лайфхаками, а эксперты прокомментировали эти методы с профессиональной точки зрения.

На форуме также наградили лучшие приёмные семьи Московской области и специалистов, принимающих активное участие в оказании им помощи. Награды получили и победители конкурса «Приёмная семья Подмосковья 2024».

Программа форума включила также выставку-квест «Эволюция семьи». Участникам предложили пройти этапы жизни приёмной семьи от момента принятия решения взять ребёнка до выпуска его во взрослую жизнь.

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#болатаева людмила
#подмосковье
#московская область
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Минчистоты проверило более 27 тыс. подмосковных домов на наличие тепла
07 ноября 2024, 20:15

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные управляющие компании с начала октября около 19 тыс. раз обеспечили работоспособность завоздушенных систем отопления в многоквартирных домах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Завоздушивание системы отопления – процесс, препятствующий равномерному горячему водоснабжению и прогреву отопительных приборов в квартирах из-за сгустков воздуха. Инспекторский состав ведомства лично проверил более 27 тыс. домов на наличие тепла жилых помещениях», – сказали в пресс-службе.
Жителям напомнили, что, если не во всех квартирах МКД есть отопление, следует обратиться в управляющую компанию или оставить заявку в Единую диспетчерскую службу Подмосковья. Также нужно предоставить доступ в квартиру специалисту управляющей компании для проведения развоздушивания.

По итогам работ требуется подписать подготовленный УК акт об устранении нарушения в содержании отопительных приборов.

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#минчистоты
#отопительный сезон
#отопление
#московская область
#подмосковье
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Участниками марафона «Знание. Первые» стали 200 представителей Подмосковья
07 ноября 2024, 19:56

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Около 200 представителей Подмосковья приняли участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», который завершился 7 ноября. Темами стали перспективные отрасли для самореализации и вклад молодёжи в будущее страны, сообщили в пресс-службе организаторов.
С 4 по 6 ноября флагманский проект Российского общества «Знание» впервые в истории охватил все федеральные округа страны, включая новые регионы. На девяти площадках собрались свыше 25 тыс. молодых людей, миллионы зрителей присоединились к онлайн-трансляции.
«По результатам соцопроса, проведённого в дни марафона «Знание. Первые», 90% сказали, участники тоже хотят внести вклад в развитие России. Важно, что выдающиеся государственные деятели предстают перед ребятами не абстрактными чиновниками, мелькающими на экранах, а живыми людьми – интересными, глубокими, яркими, со своими эмоциями, успехами, неудачами. Тогда они становятся настоящими образцами для подражания», – подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.
Центральным местом встречи участников осеннего марафона «Знание. Первые» стал столичный «Манеж». В День народного единства, программу поддержали площадки в Якутске, Томске, Ханты-Мансийске, Нижнем Новгороде, Архангельске, Пятигорске, Сочи и Луганске. Была также доступна онлайн-трансляция событий марафона. За три дня на нём выступили 142 лектора – лидеры бизнеса, учёные, спортсмены, деятели культуры и искусства, государственные деятели, журналисты, герои спецоперации.

Как сообщил Кириенко, следующий, весенний просветительский марафон Российского общества «Знание» пройдёт с 6 по 8 мая 2025 года. Его посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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#сергей кириенко
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#общество знание
#подмосковье
#московская область
#россия
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Гендиректор Ralf Ringer предстанет перед судом за неуплату налогов на 588 млн
07 ноября 2024, 18:59

Фото: istockphoto/Zolnierek

Прокуратура города Москвы направила в суд материалы уголовного дела в отношении генеральных директоров АО «Ральф Рингер» и ООО «Промснабпоставка». Они обвиняются в налоговых махинациях на общую сумму свыше 588 миллионов рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В релизе указано, что 50-летние топ-менеджеры обвиняются по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и части 5 статьи 33 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов), в зависимости от роли и степени участия в совершённых преступлениях. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд города Москвы, где будет рассмотрено по существу.

Как считают следователи, фигуранты, используя реквизиты и данные расчётных счетов 14 аффилированных организаций, задействовали подконтрольную компанию ООО «Промснабпоставка» и вносили в налоговые декларации фиктивные сведения об имевшихся взаимоотношениях с этой организацией. В результате фирма Ralf Ringer не уплатила налоги на добавленную стоимость (НДС) за два года на сумму более 588 миллионов рублей.

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