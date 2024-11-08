Новые вызовы человечеству: прогноз Путина на ближайшие годы

Фото: iStock/chaiyapruek2520
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», подчеркнул, что следующие двадцать лет могут оказаться более трудными для человечества, чем прошедшие.
«Современный мир непредсказуем, и если оценить масштаб изменений последних двух десятилетий, можно предположить, что будущее будет не менее сложным, а возможно, и более,» — заявил он, отмечая, что это зависит от множества факторов.Путин также привел мнение экспертов, предупреждающих о вероятности новых региональных конфликтов и глобальных эпидемий.
Он добавил, что впереди стоят сложные этические вопросы взаимодействия человека с искусственным интеллектом, а также необходимость согласования традиций и прогресса.
Президент призвал учитывать, что впереди возможны неоднозначные вызовы, к которым нужно быть готовыми, так как динамика мировых процессов только ускоряется.
Читайте также:
Путин заявил о формировании нового мирового порядка
Трамп после победы не исключил беседу с Путиным
Президент Путин: РФ не воспринимает Запад как врага
Мария Моисеева