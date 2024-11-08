Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Кремль подтвердил, что Путин официально поздравил Трампа с победой

Кремль подтвердил, что Путин официально поздравил Трампа с победой

Песков: поздравление Путиным Трампа с победой на выборах прозвучало официально
Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что поздравление Владимира Путина Дональду Трампу с избранием на пост президента США можно считать официальным.

«Все, что говорит президент, — это официально», — отметил Песков.
В четверг, на пленарном заседании клуба «Валдай», Путин публично поздравил Трампа с победой.



«Я хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Мы будем работать с любым лидером, которому доверит власть американский народ. Так будет и на практике», — заявил он.
Однако, как уточнил Кремль, телеграммы с поздравлением отправлено не было.

Поздравление Путина прозвучало без дополнительного формального сообщения, но Кремль подтверждает его официальность.

Читайте также:

Песков объяснил сдержанно-оптимистичную реакцию политиков РФ на победу Трампа

Песков заявил о способности США быстро остановить конфликт на Украине

В Кремле опровергли сообщения о том, что Путин неформально поздравил Трампа
#сша
#поздравление
#кремль
#власть
#дмитрий песков
#путин
Калифорния будет бороться с политикой Трампа
Губернатор Ньюсом: Калифорния готова защищаться от «незаконных действий» Трампа
08 ноября 2024, 02:43

Дональд Трамп (Фото: сайт Дональда Трампа)

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о готовности штата бороться с возможными «незаконными действиями» новой администрации Дональда Трампа, который недавно одержал победу на президентских выборах в США.
Ньюсом, представляющий Демократическую партию, созвал чрезвычайную специальную сессию для укрепления правовых ресурсов штата. Он отметил, что Калифорния не допустит ограничений на гражданские права, репродуктивные свободы и меры по борьбе с изменением климата.

Газета New York Times сообщает, что особое внимание сессии будет уделено финансированию судебных исков, направленных на защиту гражданских свобод, иммигрантов и экологических инициатив Калифорнии, которые могут оказаться под угрозой из-за политики Трампа.

Дональд Трамп, выигравший выборы 5 ноября, стал первым за почти два столетия президентом, вернувшимся в Белый дом после перерыва. Его победу подтвердили ведущие СМИ, включая Ассошиэйтед Пресс, Fox News и CNN.

Камала Харрис признала свое поражение, а Джо Байден поздравил Трампа с победой.

Окончательное утверждение результатов состоится 6 января новым составом конгресса, а инаугурация запланирована на 20 января.

Читайте также:

В Совфеде ответили, что может предложить Трамп России

Названо ключевое условие для начала переговоров России и США по Украине

В Совфеде прокомментировали планы Трампа по «заморозке линии фронта»
#выборы
#сша
#права
#дональд трамп
#сми
#джо камала харрис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подписание двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией сорвалось
Украина и Венгрия не подписали соглашение о безопасности из-за пункта о НАТО
08 ноября 2024, 01:54

Владимир Зеленский

Украина и Венгрия не смогли подписать двустороннее соглашение о безопасности, так как Будапешт отказался включить пункт о поддержке вступления Украины в НАТО. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что поддержка Венгрией членства Украины в ЕС и НАТО имеет для них принципиальное значение. Однако, поскольку в документе отсутствует упоминание о поддержке со стороны Венгрии, соглашение подписано не было.

Визит Зеленского в Венгрию стал первым с 2022 года, он прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества, прошедшем в Будапеште.

В октябре Зеленский уже заявлял о подготовке документа, в котором Венгрия обязуется не блокировать приглашение Киева в НАТО, а также отражается позиция обеих стран по спорным вопросам, включая защиту прав венгерского меньшинства на Украине.

Читайте также:

Аналитик Денисов объяснил визит Зеленского в Венгрию

Зеленский оценил идею Трампа «быстро решить» украинский кризис

Выяснилось, в каком случае США поддержат Зеленского
#соглашение
#президент
#украина
#поддержка
#ес
#венгрия
#нато
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новые вызовы человечеству: прогноз Путина на ближайшие годы
Путин предсказал новые сложности для мира в ближайшие 20 лет
08 ноября 2024, 01:18

Фото: iStock/chaiyapruek2520

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», подчеркнул, что следующие двадцать лет могут оказаться более трудными для человечества, чем прошедшие.

«Современный мир непредсказуем, и если оценить масштаб изменений последних двух десятилетий, можно предположить, что будущее будет не менее сложным, а возможно, и более,» — заявил он, отмечая, что это зависит от множества факторов.
Путин также привел мнение экспертов, предупреждающих о вероятности новых региональных конфликтов и глобальных эпидемий.

Он добавил, что впереди стоят сложные этические вопросы взаимодействия человека с искусственным интеллектом, а также необходимость согласования традиций и прогресса.

Президент призвал учитывать, что впереди возможны неоднозначные вызовы, к которым нужно быть готовыми, так как динамика мировых процессов только ускоряется.

Читайте также:

Путин заявил о формировании нового мирового порядка

Трамп после победы не исключил беседу с Путиным

Президент Путин: РФ не воспринимает Запад как врага
#владимир путин
#президент
#будущее
#мнение
#кризис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп после победы не исключил беседу с Путиным
NBC News: Трамп намекнул на возможность переговоров с Путиным
08 ноября 2024, 00:05

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Дональд Трамп, вновь избранный президент США, сообщил NBC News, что после выборов поговорил примерно с 70 мировыми лидерами, но контакт с президентом России Владимиром Путиным пока не состоялся.
Трамп отметил, что «возможно» свяжется с Путиным, однако не назвал конкретных сроков.

На форуме «Валдай» Владимир Путин подтвердил, что не исключает возможность беседы с Трампом и уточнил, что сам не стал бы первым инициатором звонка. Он пояснил, что руководители западных государств звонили ему практически каждую неделю, пока этот поток не прекратился.

Последний контакт Путина с действующим президентом США Джо Байденом состоялся перед началом военной операции на Украине в феврале 2022 года.

С тех пор связи между администрациями свелись к минимуму, хотя Кремль заявил, что контакты могут быть восстановлены, если возникнет необходимость для достижения целей России.

Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 277 выборщиков, при необходимых 270 для победы. Окончательные итоги выборов еще не утверждены.

Несмотря на напряжённые отношения, Трамп не раз подчёркивал, что у него были «хорошие отношения» с Путиным. В Кремле, в свою очередь, отметили, что в годы президентства Трампа для России не было сделано «ничего хорошего», а ограничения продолжали вводиться.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «положительным моментом» факт существования диалога.

Читайте также:

Глава РФ Путин: слова Трампа о кризисе на Украине заслуживают внимания

Президент России Путин поздравил Дональда Трампа с избранием главой США

Политолог Анпилогов: Трамп принудит Москву и Киев к миру
#сша
#владимир путин
#президент
#дональд трамп
#кремль
#дмитрий песков
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск резко высказался о канцлере ФРГ из-за развала правящей коалиции
Маск назвал Шольца глупцом на фоне правительственного кризиса в Германии
07 ноября 2024, 23:50

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца «глупцом» на фоне развала правящей коалиции и возможных досрочных выборов.
В социальной сети X Маск прокомментировал политическую ситуацию в Германии, заявив об этом после новостей об отставке министра финансов Кристиана Линднера.

«Олаф — глупец», — написал он.
Канцлер Шольц заявил, что был вынужден попросить президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении Линднера, чтобы предотвратить ущерб для страны. Основной причиной стал отказ Линднера поддержать увеличение расходов на Украину и инвестиции в будущее Германии в проекте бюджета на 2025 год.

В ответ на своё увольнение Линднер обвинил Шольца в отсутствии амбиций и критиковал его за попытки приостановить действие «долгового тормоза», ограничивающего новые заимствования для государственного бюджета.

В начале 2025 года Шольц также намерен запросить вотум доверия у бундестага, чтобы провести досрочные выборы в марте.

Лидер оппозиции Фридрих Мерц, возглавляющий Христианско-демократический союз, предложил канцлеру ускорить процесс и назначить выборы уже в январе.

Читайте также:

Илон Маск может стать «влиятельным другом» Си Цзиньпина

Илон Маск взял под контроль Украину

Илон Маск предсказывает «веселый период» для США при президентстве Дональда Трампа
#страны
#увольнение
#лидер
#шольц
#илон маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин заявил о формировании нового мирового порядка
Путин: мы стоим на пороге формирования нового мироустройства
07 ноября 2024, 23:03

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Российский президент Владимир Путин отметил, что мир переживает формирование новой глобальной системы, отличной от прежних моделей, таких как Вестфальская или Ялтинская.
На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин подчеркнул, что последние двадцать лет были временем значительных и зачастую драматических событий, которые привели к историческим изменениям.

Новые державы заявляют о себе на мировой арене, а народы осознают свои интересы и идентичность с большей ясностью.

«Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность», — отметил Путин.
Ранее сообщалось, что в настоящий момент ведется борьба за формирование нового мира, причем речь идет о столкновении принципов.

По словам Путина, страны всё более настойчиво стремятся к развитию и справедливости, отстаивая свои цели и ценности.

Читайте также:

Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа

Президент Путин: РФ не воспринимает Запад как врага

В Кремле опровергли сообщения о том, что Путин неформально поздравил Трампа
#владимир путин
#президент
#ценности
#страны
#новости
#заседание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент России Путин поздравил Дональда Трампа с избранием главой США
07 ноября 2024, 22:23

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Новоизбранного президента США Дональда Трампа поздравил с избранием российский лидер Владимир Путин в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа — прим. ред.) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», — произнес глава государства.
Дональда Трампа избрали от республиканцев в минувший вторник, 5 ноября. В январе 2025 года он вступит в должность после инаугурации.

До этого Путин заявлял, что российская сторона не воспринимает Запад как врага. Президент РФ также говорил, что в настоящее время происходит столкновение принципов государств.

При этом, подчеркивал Путин, речь не идет о борьбе за власть и геополитике.

Читайте также:

Политолог Анпилогов: Трамп принудит Москву и Киев к миру

Политолог Мезюхо предрёк Киеву политические разборки на фоне избрания Трампа

Советник Зеленского назвал данные о планах команды Трампа по Украине вбросом
#мир
#россия
#сша
#дональд трамп
#выборы
#владимир путин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Анпилогов: Трамп принудит Москву и Киев к миру
07 ноября 2024, 21:23

Фото: 45office.com

Политолог Алексей Анпилогов выразил уверенность в том, что избранный новый президент США Дональд Трамп принудит Россию и Украину к миру с помощью использования рычага давления, такого, как вопрос оказания военной помощи.
«Трамп в ходе предвыборной гонки говорил, что готов быстро завершить конфликт на Украине. В качестве основного рычага воздействия на обе стороны Трамп упоминал военную помощь. Если Украина заупрямится и откажется заключать мир, политик сократит объёмы военной помощи. Если же Россия выскажет нежелание идти на мирные переговоры, то Трамп, наоборот, увеличит поставки в Киев до такой степени, что вынудит Москву вступить в переговорный процесс», — предположил в беседе с NEWS.ru Анпилогов.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что Украину ожидают новые политические разборки на фоне того, что команда избранного президента США Дональда Трампа занимается разработкой нового плана завершения конфликта между Россией и Украиной.

Читайте также:

Победа Дональда Трампа на выборах увеличила состояние 10 богатейших людей мира на $64 млрд

Политолог Мезюхо предрёк Киеву политические разборки на фоне избрания Трампа

Стало известно, как планы команды Трампа по Украине отразятся на киевском режиме
#сша
#россия
#победа
#помощь
#конфликт
#украина
#политолог
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Путин: РФ не воспринимает Запад как врага
07 ноября 2024, 20:54

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Западная цивилизация не воспринимается Россией в качестве врага, заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Хочу вновь подчеркнуть - в отличие от наших оппонентов Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они. Еще раз повторю: «кто не с нами, тот против нас» — мы же так не говорим никогда», — произнес президент.
Ранее Путин заявлял, что сейчас идет борьба за формирование нового мира. Он подчеркнул, что имеется в виду столкновение принципов государств, а не власть и геополитика.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» создали в 2004 году для взаимодействия российских и зарубежных экспертов.

Читайте также:

Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа

Победа Дональда Трампа на выборах увеличила состояние 10 богатейших людей мира на $64 млрд

Выяснились последствия победы Трампа для Европы
#мир
#россия
#владимир путин
#сша
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников