Кремль подтвердил, что Путин официально поздравил Трампа с победой

Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что поздравление Владимира Путина Дональду Трампу с избранием на пост президента США можно считать официальным.
«Все, что говорит президент, — это официально», — отметил Песков.В четверг, на пленарном заседании клуба «Валдай», Путин публично поздравил Трампа с победой.
«Я хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Мы будем работать с любым лидером, которому доверит власть американский народ. Так будет и на практике», — заявил он.Однако, как уточнил Кремль, телеграммы с поздравлением отправлено не было.
Поздравление Путина прозвучало без дополнительного формального сообщения, но Кремль подтверждает его официальность.
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Мария Моисеева