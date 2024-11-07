Путин заявил о формировании нового мирового порядка

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Российский президент Владимир Путин отметил, что мир переживает формирование новой глобальной системы, отличной от прежних моделей, таких как Вестфальская или Ялтинская.
На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин подчеркнул, что последние двадцать лет были временем значительных и зачастую драматических событий, которые привели к историческим изменениям.
Новые державы заявляют о себе на мировой арене, а народы осознают свои интересы и идентичность с большей ясностью.
По словам Путина, страны всё более настойчиво стремятся к развитию и справедливости, отстаивая свои цели и ценности.
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Новые державы заявляют о себе на мировой арене, а народы осознают свои интересы и идентичность с большей ясностью.
«Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность», — отметил Путин.Ранее сообщалось, что в настоящий момент ведется борьба за формирование нового мира, причем речь идет о столкновении принципов.
По словам Путина, страны всё более настойчиво стремятся к развитию и справедливости, отстаивая свои цели и ценности.
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Мария Моисеева