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Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» стартовал в Национальном центре «Россия»

Открытый диалог «Будущее мира» стартовал в Национальном центре «Россия»
Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

В Национальном центре «Россия» начался Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».
Более 100 представителей из 48 государств стали участниками этого мероприятия. Проект посвящен формированию новой волны глобального экономического роста.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин отметил важность формирования новой глобальной экономики. По его словам, международное событие данного формата проводится впервые. Орешкин подчеркнул, что в рамках проекта было получено порядка 700 эссе из более чем 100 стран.

«Люди со всех уголков, со всех континентов высказывали свои идеи о том, что нужно сделать, какие интересные проекты необходимо реализовать для того, чтобы мир двигался вперед», — добавил он.

Открытый диалог продлится с 28 по 30 апреля.

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Испанцы выходят на улицы из-за отсутствия электричества
Жительница Испании: у нас произошла какая-то катастрофа
28 апреля 2025, 19:18

Фото: iStock/spaxiax

В Испании кроме отсутствия электричества также наблюдаются проблемы со связью. Об этом рассказала местная жительница.
«Сегодня у нас произошла какая-то катастрофа. Сначала у нас отключился свет, потихоньку начал прерываться интернет… Потом мы узнали, что это по всей Испании. Мы думали, что это очень быстро закончится», — рассказала женщина в беседе с RT.

По её словам, в городе не работают светофоры и заправки, а люди выходят на улицу, чтобы понять, почему нет электричества.

Напомним, 28 апреля в Португалии и Испании произошло массовое отключение света и связи. Агентство Reuters сообщило, что аварию вызвало редкое атмосферное явление.

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Автоэксперт раскрыл главные причины ДТП в России
Автоэксперт Попов назвал превышение скорости главной причиной ДТП в России
28 апреля 2025, 19:16

Фото: iStock/Fahroni

Автоэксперт Дмитрий Попов назвал самые распространенные причины ДТП в России. Лидирующую позицию в списке, по его мнению, занимает превышение скорости, так как при таком движении водитель не в состоянии оценить дорожную обстановку и контролировать управление.
В разговоре с «Татар-информом» он добавил, в авариях также часто виноваты водители, пренебрегающие правилами приоритета.
«На втором месте — невыполнение требований приоритета во всех возможных вариантах: не уступил дорогу при повороте налево встречному автомобилю, не уступил дорогу при выезде с прилегающей территории и так далее», — пояснил Попов.
А сопутствующим фактором, который приводит к дорожным происшествиям, являются алкоголь и наркотики.
«Но это не причина, это скорее фактор: то есть если пьяный человек неправильно выбрал скорость, то это приводит к тяжелейшим последствиям», — подытожил автоэксперт.
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Врач Маслов: сотруднику скорой помощи нужно уметь быстро принимать решения
28 апреля 2025, 19:07

Фото: iStock/Iulianna Est

28 апреля в России отмечают День работников скорой медицинской помощи. Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов рассказал почему медики выбирают работу в этой сфере.
«Мне кажется, мотивирует в первую очередь призвание — внутренний настрой. Сейчас многие молодые люди горят желанием быть полезными. Как правило, если человек отработал на скорой помощи хотя бы год, то он остаётся здесь надолго, связывая свою жизнь с этой работой», — рассказал Маслов в разговоре с RT.

Он пояснил, что сотруднику скорой помощи необходимо уметь оперативно принимать решение и следовать чётким правилам.

Маслов также добавил, что на скорой помощи медики реже сталкиваются с эмоциональным выгоранием, так как они находятся в постоянном движении и выполняют не монотонную работу.

Общественная Служба Новостей привела несколько интересных фактов о скорой помощи. Так, издание пишет, что там работают специалисты с быстрой реакцией, которые могут быстро принимать решение, от чего может зависеть жизнь человека.

Также авторы отмечают, что День работников скорой помощи празднуют 28 апреля во всех странах, которые входили в СССР.

Кроме того, символ красного креста в каждой стране выглядит по-разному: у евреев его заменили шестиконечной звездой, а у мусульман крест находится внутри полумесяца.

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Большинство россиян совмещают несколько работ
Исследование: порядка 90% россиян совмещают несколько работ
28 апреля 2025, 18:28

Фото: iStock/Weedezign

Большинство жителей России (87%) либо уже имеют подработку, либо собираются ее найти. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк».
По данным издания, 34% опрошенных россиян подрабатывают время от времени, при этом 18% имеют постоянную вторую работу. Отмечается, что для 43% респондентов фриланс является «приятным бонусом», а не необходимым для жизни доходом.

«Для каждого третьего (32%) это серьезная помощь, но не критичная, а 17% вообще не ощущают от подработки какого-то приличного дохода. Лишь для 8% дополнительный заработок необходим для жизни», — говорится в статье.

Тем временем председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул важность борьбы с нелегальной занятостью.

«Этим занимаются и в регионах, и в правительстве, и в парламенте давно. Это проблема не только нашей страны. Международная организация труда регулярно делает обзоры, обращает внимание на эту проблему. Нелегальная занятость в России есть», — пояснил депутат в беседе с RT.

Он также отметил, что нелегальная занятость не позволит человеку получать пенсию и страховку в случае травмы на производстве.

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В России запустили интерактивную афишу событий к 80-летию Великой Победы
28 апреля 2025, 17:46

Фото: пресс-служба «Мастерской новых медиа»

В России запустили афишу картасобытий80.рф, в которой собраны значимые события, посвящённые 80-летию Великой Победы. Об этом рассказали в пресс-службе «Мастерской новых медиа».
«Начала работать народная афиша картасобытий80.рф. Это карта мероприятий, посвящённых Юбилею Победы. На ней будут собраны значимые события – от парадов и концертов до лекций и исторических выставок. Россияне смогут узнать о событиях, которые пройдут в их городах. Кроме того, организаторы мероприятий сами могут добавить информацию на карту через кнопку «предложить событие», – отметили в пресс-службе.
Главные условия – тематика 80-летия Победы и бесплатный вход для посетителей. Мероприятие отобразится на платформе после проверки модератором.
«Мероприятия, посвященные сохранению памяти о Великой Отечественной, организаторы должны пропустить через себя. Если эта тема их не волнует и не трогает, событие получится формальным и неинтересным для аудитории. Только материал, который вы сами прочувствовали, может затронуть души людей. Все, что связано с войной, нужно делать серьёзно и вдумчиво, трепетно относясь к каждому слову», – сказал гендиректор Музея Победы Александр Школьник.
На карте уже собраны события, которые пройдут в Москве, Екатеринбурге, Махачкале, Ижевске, Архангельске и других городах. Это, например, акция «Река Памяти» в Архангельске. 8 мая 1418 человек по числу дней Великой Отечественной войны зажгут свечи на набережной города.

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