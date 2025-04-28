Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» стартовал в Национальном центре «Россия»

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»
В Национальном центре «Россия» начался Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».
Более 100 представителей из 48 государств стали участниками этого мероприятия. Проект посвящен формированию новой волны глобального экономического роста.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин отметил важность формирования новой глобальной экономики. По его словам, международное событие данного формата проводится впервые. Орешкин подчеркнул, что в рамках проекта было получено порядка 700 эссе из более чем 100 стран.
Открытый диалог продлится с 28 по 30 апреля.
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Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин отметил важность формирования новой глобальной экономики. По его словам, международное событие данного формата проводится впервые. Орешкин подчеркнул, что в рамках проекта было получено порядка 700 эссе из более чем 100 стран.
«Люди со всех уголков, со всех континентов высказывали свои идеи о том, что нужно сделать, какие интересные проекты необходимо реализовать для того, чтобы мир двигался вперед», — добавил он.
Открытый диалог продлится с 28 по 30 апреля.
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Екатерина Коршунова