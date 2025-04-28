В России запустили интерактивную афишу событий к 80-летию Великой Победы

Фото: пресс-служба «Мастерской новых медиа»
В России запустили афишу картасобытий80.рф, в которой собраны значимые события, посвящённые 80-летию Великой Победы. Об этом рассказали в пресс-службе «Мастерской новых медиа».
«Начала работать народная афиша картасобытий80.рф. Это карта мероприятий, посвящённых Юбилею Победы. На ней будут собраны значимые события – от парадов и концертов до лекций и исторических выставок. Россияне смогут узнать о событиях, которые пройдут в их городах. Кроме того, организаторы мероприятий сами могут добавить информацию на карту через кнопку «предложить событие», – отметили в пресс-службе.Главные условия – тематика 80-летия Победы и бесплатный вход для посетителей. Мероприятие отобразится на платформе после проверки модератором.
«Мероприятия, посвященные сохранению памяти о Великой Отечественной, организаторы должны пропустить через себя. Если эта тема их не волнует и не трогает, событие получится формальным и неинтересным для аудитории. Только материал, который вы сами прочувствовали, может затронуть души людей. Все, что связано с войной, нужно делать серьёзно и вдумчиво, трепетно относясь к каждому слову», – сказал гендиректор Музея Победы Александр Школьник.На карте уже собраны события, которые пройдут в Москве, Екатеринбурге, Махачкале, Ижевске, Архангельске и других городах. Это, например, акция «Река Памяти» в Архангельске. 8 мая 1418 человек по числу дней Великой Отечественной войны зажгут свечи на набережной города.
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