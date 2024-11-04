Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Видео: Telegram-канал Кремль.Новости
Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом говорится в Telegram-канале Кремля.
Вместе с российским лидером цветы к памятнику возложили главы традиционных конфессий, а также представители общественных, ветеранских и молодежных организаций. Согласно информации Кремля, в этот день Владимир Путин также посетит выставку-форум «Православная Русь» в Манеже.
Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства, празднование которого связано с избавлением Москвы от польских интервентов в 1612 году. Также сегодня Русская православная церковь отмечает День Казанской иконы Божией Матери.
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