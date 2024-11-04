Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил россиян с Днем народного единства

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил россиян с Днем народного единства. Соответствующее поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
Воробьёв отметил, что Россия является многонациональным государством, где люди разных культур и традиций живут вместе. По словам главы региона, именно это единство делает страну сильнее.
Воробьёв добавил, что вместе россияне строят прочное будущее для следующих поколений. В своем поздравлении глава Подмосковья также пожелал всем благополучия и процветания.
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«Сегодня, когда Россия сталкивается с серьезными испытаниями, жители Подмосковья и других регионов, независимо от веры и национальности, объединяются для защиты интересов нашей Родины», — подчеркнул губернатор.
Воробьёв добавил, что вместе россияне строят прочное будущее для следующих поколений. В своем поздравлении глава Подмосковья также пожелал всем благополучия и процветания.
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Екатерина Коршунова