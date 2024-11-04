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Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил россиян с Днем народного единства

Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил россиян с Днем народного единства. Соответствующее поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
Воробьёв отметил, что Россия является многонациональным государством, где люди разных культур и традиций живут вместе. По словам главы региона, именно это единство делает страну сильнее.

«Сегодня, когда Россия сталкивается с серьезными испытаниями, жители Подмосковья и других регионов, независимо от веры и национальности, объединяются для защиты интересов нашей Родины», — подчеркнул губернатор.



Воробьёв добавил, что вместе россияне строят прочное будущее для следующих поколений. В своем поздравлении глава Подмосковья также пожелал всем благополучия и процветания.

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#день народного единства
Россияне жалуются на распространение вируса Коксаки в садиках и школах
04 ноября 2024, 10:09

Фото: iStock/thebaikers

Россияне жалуются на вирус Коксаки в садиках и школах. О случаях заболевания детей с похожими симптомами сообщают в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Родители заболевших обеспокоены, что инфекцию могли завезти россияне, которые вернулись из Турции. Уточняется, что в одном из садиков во Владимире с вирусом в группу привели ребёнка, после чего все дети начали болеть по очереди. В результате заразились более 20 воспитанников. Среди симптомов у детей обнаружили язвы во рту и сыпь на теле.



О подобных случаях сообщают и жители Краснодарского края. Согласно информации источника, в больнице как минимум одному школьнику поставили диагноз Коксаки.

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Всё про метро Подмосковья: карта, схема, станции и МЦД
04 ноября 2024, 09:00

Фото: istockphoto / spacedrone808

Метро в Подмосковье — важная часть транспортной инфраструктуры, обеспечивающая быстрое передвижение жителей региона. С ростом населения и развитием новых районов система метро и Московских центральных диаметров (МЦД) становится всё более актуальной. «Радио 1» расскажет, в каких городах Московской области есть метро, о МЦД, их маршрутах, стоимости проезда и льготах для пассажиров.

В каких городах Подмосковья есть метро


Метрополитен Московской области охватывает несколько городов, предлагая жителям удобный и быстрый способ передвижения.

На данный момент метро есть в таких городах, как:

Красногорск


Метро в Красногорске — это станция «Мякинино» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Она находится недалеко от МКАД, рядом с «Крокус Экспо».

Люберцы


Люберцы — это город в Московской области, расположенный недалеко от Московской кольцевой автодороги (МКАД). В городе есть две станции метро: «Жулебино» и «Лермонтовский проспект».

Реутов


В Реутове расположена станция метро «Новокосино», являющаяся конечной точкой восточной части Калининской линии Московского метрополитена.

Котельники

Метро «Котельники» — это станция Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Станция расположена в районе Выхино-Жулебино, в городе Котельники, рядом с микрорайоном «Опытное поле».

Что такое МЦД


Фото: istockphoto / Ksenia Guzeeva


МЦД (Московские центральные диаметры) — это новая система железнодорожных маршрутов, связывающая разные районы Москвы и Подмосковья. С многих станций МЦД можно пересесть на метро, МЦК и другие виды наземного транспорта.

МЦД — 1


МЦД-1 — это первая линия Московских центральных диаметров, также известная как «Белорусско-Савёловский диаметр». Она была открыта 21 ноября 2019 года и соединяет подмосковные города Одинцово и Лобню через Москву и Долгопрудный.

Длина маршрута составляет 52 километра, на нём расположено 25 действующих остановочных пунктов.

МЦД-1 упростил доступ к городскому транспорту для жителей 20 районов Москвы.

МЦД — 2


МЦД-2 — это второй маршрут Московских центральных диаметров, также известный как Курско-Рижский диаметр. Он был запущен 21 ноября 2019 года и проходит от Нахабино до Подольска.

Длина маршрута составляет 80 километров, на нём расположено 37 остановочных пунктов.

Открытие МЦД-2 сделало более доступным для жителей Москвы посещение 45 школ, 31 парка, 22 музеев и 16 институтов.

МЦД-3


Третий маршрут МЦД, Ленинградско-Казанский диаметр, соединяет Зеленоград с Раменским.

МЦД-3 запустили 17 августа 2023 года. Длина маршрута составляет 85 километров, а станций — 38.

Благодаря открытию МЦД-3 жители 24 районов Москвы смогут удобнее перемещаться по городу на общественном транспорте.

МЦД-4


МЦД-4 — это четвёртая линия Московских центральных диаметров, которая была запущена 9 сентября 2023 года. Она также известна как «Калужско-Нижегородский» и соединяет подмосковные города Апрелевка и Железнодорожный и проходит через Москву и Московскую область.

Длина маршрута составляет 86 км, на нём расположено 36 остановок.

МЦД-4 улучшил доступность образовательных учреждений, парков, музеев и других инфраструктурных объектов.

Когда откроют МЦД — 5


Изначально планировалось запустить МЦД-5 в 2025–2026 годах, однако на данный момент конкретные сроки открытия маршрута не определены.

МЦД-5, известный так же как «Ярославско-Павелецкий» — это проектируемый пятый маршрут Московских центральных диаметров, который свяжет подмосковные города Пушкино и Домодедово, а также Мытищи и Щёлково. Однако маршрут и его параметры могут быть изменеы.

Каждый день МЦД-5 должен будет перевозить около 1 миллиона человек. Для сравнения, первые два диаметра в сумме перевозят примерно полмиллиона человек.


Фото: istockphoto / farakos

Схема маршрутов метро Подмосковья


Схема маршрутов в метро Московской области позволяет быстро и комфортно передвигаться между Москвой и близлежащими городами. Она включает четыре линии: D1, D2, D3 и D4.

В ближайшие 10 лет в регионе откроются новые станции метро и МЦД. Жители Подмосковья получат доступ к трём новым диаметрам (D3, D4 и D5), двум сквозным радиальным линиям и Большой кольцевой линии.

Ознакомиться с подробной схемой можно на официальном сайте.

Стоимость проезда на метро в Московской области


Стоимость проезда в метро в Московской области определяется тарифной зоной и способом оплаты. Например, на карте «Тройка» цена проезда в Центральном районе составляет 57 рублей, а в Пригородном районе — 76 рублей.

Оплата банковской картой или через телефон будет стоить 64 рубля в Центральной зоне и 83 рубля в Пригородной зоне.

Абонемент на месяц можно приобрести от 2470 рублей. Для студентов, школьников и пенсионеров предусмотрены скидки.

Льготы


Льготы на проезд предоставляются ветеранам труда, пенсионерам, инвалидам и другим категориям граждан.

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо оформить социальную карту москвича или жителя Московской области.

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В Японии остановили перезапущенную АЭС из-за проблем с оборудованием
04 ноября 2024, 07:46

Фото: iStock/Wlad74

Японская компания-оператор Tohoku Electric Power сообщила, что остановила перезапущенный 29 октября второй энергоблок АЭС «Онагава» в префектуре Мияги для проведения проверки. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В воскресенье, 3 ноября, на станции планировался старт выработки электроэнергии, но процесс не был запущен из-за проблем с оборудованием. В результате было принято решение остановить реактор.

В скором времени специалисты АЭС начнут проверку. В релизе компании не уточняется, когда второй реактор станции может быть снова перезапущен. Примечательно, что реактор такого типа был перезапущен в стране впервые с 2011 года.

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#электроэнергия
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В Крыму оценили ущерб от пребывания полуострова в составе Украины
Константинов: ущерб Крыму от пребывания в составе Украины насчитывает триллионы
04 ноября 2024, 06:57

Фото: iStock/VvoeVale

Ущерб Крыму, причиненный за время пребывания полуострова в составе Украины, исчисляется триллионами рублей. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. По его словам, республика пострадала в области экономики, экологии, культуры.
«Уже сейчас понятно, что счет пойдет на триллионы рублей. В украинский период был нанесен ущерб экономике, экологии, культуре Крыма. Пришло в негодность и было разграблено все имущество, оставшееся в Крыму от Советского Союза», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что в Крыму функционирует рабочая группа, которая занимается фиксацией и оценкой ущерба, нанесенного полуострову в результате действий Киева. Более того, группу обещали усилить дополнительными кадрами.

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#ущерб
#счёт
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Тысячи болотных плавучих пауков оказались на воле в Великобритании
The Sun: Честерский зоопарк в Великобритании выпустил тысячи болотных пауков
04 ноября 2024, 04:52

Фото: iStock/Gugu Mannschatz

Работники Честерского зоопарка в Великобритании выпустили на волю тысячи болотных плавучих пауков. Об этом сообщает британская газета The Sun. У вида Dolomedes plantarius или охотник полосатый, отмечается, был самый крупный брачный сезон.
«В настоящее время насчитывается более 10 тыс. размножающихся самок, и это число может возрасти», — говорится в материале.
Работники зоопарка с гордостью говорят о столь высоких показателях размножения, так как совсем недавно этот вид находился на грани вымирания.

Издание пишет, что болотные пауки ведут полуводный образ жизни, бегая по поверхностям водоемов и питаясь стрекозами, водомерками и даже мелкой рыбой.

В зоопарке уверяют, что несмотря на отпугивающий внешний вид, болотные пауки безвредны для людей. Однако в местных соцсетях люди с опаской отреагировали на новость о столь крупном «освобождении» пауков.

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#животные
#зоопарк
#великобритания
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Духовенство Чечни назвало фейком приказ об обязательном ношении хиджаба
04 ноября 2024, 01:53

Фото: iStock/SeanWang

Духовенство Чечни назвало фейком появившийся в соцсетях приказ о якобы обязательном ношении хиджаба в регионе. Об этом сообщается в телеграм-канале Духовного управления мусульман республики. В ведомстве подчеркнули, что информация не соответствует действительности.
«В социальных сетях распространяется ложная информация – «Приказ об обязательном ношении хиджаба на территории ЧР». Данная информация не соответствует действительности», — сказано в сообщении.
Ранее муфтий Чечни Салах Межиев осудил запрет ношения хиджабов в школах Владимирской области и назвал это нарушением положений Конституции России. Он также высказал недоумение по поводу того, что запрет касается именно и только мусульманской одежды.

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#запрет
#информация
#муфтий
#религия
#одежда
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Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя час перекрытия
04 ноября 2024, 00:50

Фото: iStock/gutaper

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия переправы вечером 3 ноября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Ограничение на движение действовало чуть больше часа.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.
Чуть позже канал опубликовал свежие данные об очереди на подступах к Крымскому мосту. По сведениям на 00:00 понедельника, со стороны Тамани в ожидании собралось порядка 120 автомобилей, со стороны Керчи пробок нет.

Напомним, движение по Крымскому мосту временно перекрыли в 22:43 воскресенья. Тех, кто находился на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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#движение
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#крым
#крымский мост
#пробки
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Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
03 ноября 2024, 23:37

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация появилась в 22:43 в официальном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Обновления информации в течение часа не поступало.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — указано в публикации.
Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

За 40 минут до перекрытия сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находится 230 автомобилей. Время ожидания прогнозировали в районе часа. В то же время со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра отсутствовала.

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#движение
#крымский мост
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#автомобили
#пробки
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«Татнефть» подала многомиллиардный иск к «Туполеву»
«Татнефть» намерена взыскать с «Туполева» 5,6 млрд рублей
03 ноября 2024, 21:48

Фото: iStock/Zolnierek

Публичное акционерное общество (ПАО) «Татнефть» подало иск к акционерному обществу (АО) «Туполев» и входящему в его состав Казанскому авиационному заводу имени Горбунова на 5,6 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Арбитражного суда Татарстана.
Отмечается, что заявление поступило в суд 1 ноября. Истцом выступила компания «Татнефть», генеральным директором которой является Наиль Маганов. Дело отнесли к категории экономических гражданских споров.

Издание пишет, что суть исковых претензий не раскрывается. Компании также не комментировали судебные разбирательства.

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