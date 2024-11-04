Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил россиян с Днем народного единства

Метро в Подмосковье — важная часть транспортной инфраструктуры, обеспечивающая быстрое передвижение жителей региона. С ростом населения и развитием новых районов система метро и Московских центральных диаметров (МЦД) становится всё более актуальной. «Радио 1» расскажет, в каких городах Московской области есть метро, о МЦД, их маршрутах, стоимости проезда и льготах для пассажиров.