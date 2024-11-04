Медведев ответил, что поможет России одержать победу

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)
Любовь к Родине и предкам поможет России победить, написал у себя в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Искренняя любовь к родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их славных подвигов помогут нам победить. Победить во имя отечества! С Днем народного единства!» — гласит публикация.Политик прикрепил к посту отрывок из киноленты «Минин и Пожарский».
День народного единства учредили в память о событиях XVII века, когда в 1612 году народное ополчение вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободили столицу от польских захватчиков.
Ранее Медведев рассказывал о прокси-войне против РФ с участием Запада.
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