Открытое горение в ангаре под Петербургом ликвидировано

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Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Ленобласти, сообщили в пресс-службе ведомства ночью 11 марта.
В итоге огонь был локализован на площади в 1 тысячу квадратных метров, пострадали два человека. После этого пожара специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха и выяснили, что концентрации загрязняющих веществ не превышают никаких гигиенических норм. Тем не менее, причины пожара в настоящее время до сих пор не установлены. Выясняются подробности.
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