В Петербурге полыхает мощный пожар в районе аэропорта

Фото: iStock/Distortion Media
На юге Санкт-Петербурга в районе аэропорта Путково возник серьезный пожар.
По данным сетевого издания Readovka, возгорание происходит на Волхонском шоссе.
Местные жители сообщают, что пламя и дым от пожара видны в различных частях города.
Известно, что в районе аэропорта расположена промышленная зона с множеством складских помещений.
Причина возникновения пожара на текущий момент остается неизвестной. Жители Петербурга в социальных сетях жалуются на трудности с дыханием из-за дыма, доносящегося от места возгорания.
Как уточнили в экстренных службах, горит ангар на площади 1 тыс кв м. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада.
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Местные жители сообщают, что пламя и дым от пожара видны в различных частях города.
Причина возникновения пожара на текущий момент остается неизвестной. Жители Петербурга в социальных сетях жалуются на трудности с дыханием из-за дыма, доносящегося от места возгорания.
Как уточнили в экстренных службах, горит ангар на площади 1 тыс кв м. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада.
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Артем Кузьмин