Два человека пострадали в результате пожара в ангаре под Петербургом

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Пожар в Санкт-Петербурге охватил площадь в тысячу квадратных метров, в результате инцидента, два человека пострадали. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти.
Два человека госпитализированы. Причины пожара в настоящее время не установлены. Выясняются подробности.
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