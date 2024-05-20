Отмена спектаклей и «ковидный бокс»: что случилось с актрисой из «Служебного романа» Немоляевой

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Актриса театра и кино Светлана Немоляева находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Что случилось с известной артисткой и о чем рассказал ее сын, расскажет редакция «Радио 1».
Немоляева попала в больницу: что случилось с актрисой
О госпитализации Светланы Немоляевой стало известно минувшим утром. По информации телеграм-канала «Mash», артистку госпитализировали с положительным тестом на ковид. В настоящее время 87-летняя звезда «Служебного романа» находится в тяжёлом состоянии под наблюдением врачей.
«Да, к сожалению, ковид. Я в больнице. Не так страшно проходит болезнь, легче лечится», — сообщила актриса журналистам.
Сообщается, что артистка пожаловалась на плохое самочувствие еще 10 мая. Она вызвала скорую помощь, однако от госпитализации отказалась.19 мая Немоляева должна была выступить на сцене театра Маяковского. Однако из-за ее проблем со здоровьем спектакль перенесли на первое июля.
Что диагностировали у Светланы Немоляевой
После новости о госпитализации стало известно, что Светлану Немоляеву определили в бокс, где ей предстоит провести минимум одну неделю. По данным телеграм-канала «Mash», тест на COVID-19 показал положительный результат. Врачи не выявили значительных изменений в лёгких актрисы. Однако показатели насыщения крови кислородом указали на дыхательную недостаточность.
«Тут есть и другие пациенты с таким диагнозом. Но уже не так страшно, как было раньше», — поведала артистка.
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Светлана Немоляева: биография
Будущая артистка Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Ее родители имели отношение к кино. Отец, Владимир Немоляев (1902-1987), был кинорежиссером, мать, Валентина Ладыгина (1907-1988), — звукооператором. Из-за профессии родителей, маленькая Светлана часто присутствовала на съемках фильмов. Также она принимала участие в массовках.
Восьмилетняя Немоляева впервые появилась на экранах в комедии Константина Юдина «Близнецы» (1945) в роли девочки-озорницы Светочки. После окончания школы Светлана Немоляева поступила в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, которое с отличием окончила в 1958 году.
С 1959 года Немоляева является актрисой Театра имени В. Маяковского.
В 1980 году актриса получила звание Народной артистки РСФСР. Немоляева также награждена орденом Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2007) и III (2012) степеней. Больше всего Немоляева полюбилась зрителям по ролям в картинах: «Служебный роман», «Гараж», «Близнецы», «Зоя» и «Артистка».
Однако на счету актрисы немало и театральных постановок. Она исполнила роль Марфуши в «Смерти Тарелкина», Инны в «Детях Ванюшина», Елизаветы Тюдор в спектакле «Да здравствует королева, виват!» и другие.
Сын Немоляевой опроверг сообщения о госпитализации актрисы
В беседе с «Пятым каналом» сын Немоляевой Александр Лазарев сообщил, что его мать не находится в больнице.
«Это неправда, слухи все», — ответил Лазарев на вопросы журналистов о самочувствии Немоляевой.
В театре, где служит Немоляева, комментировать информацию о состоянии актрисы не стали.
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