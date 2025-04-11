«Отметка в паспорте»: В России могут ввести замену статусу иноагента

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В России иностранных агентов следует переименовать в предателей, каковыми они по сути и являются. С таким предложением выступил Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
В разговоре с изданием NEWS.ru он также высказал мнение, что таким людям нужно проставлять в паспорте соответствующую отметку. По словам общественника, уже готовится инициатива для представления председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину.
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Это предатели России, в этом ФПБК поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. Наша инициатива содержит предложение говорить не «иноагент», а «предатель». Надо в паспорте ставить штамп «предатель России». В российский паспорт, в загранпаспорт и вносить в базу. Когда будет такой штамп в паспорте, их в других странах будут брать на контроль», — сказал Бородин.Он напомнил, что после начала спецоперации многие российские певцы, артисты, политические и общественные деятели покинули страну и из-за рубежа принялись поливать её и её народ грязью. По словам главы ФПБК, все они уехали для того, чтобы сотрудничать со странами НАТО, спецслужбами и различными сомнительными фондами, получая от них мзду. Поэтому они являются настоящими предателями, заключил Бородин.
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Александр Бойцов