«Отметка в паспорте»: В России могут ввести замену статусу иноагента

Только несчастливый пес живет без игр. Для собаки любого возраста игра является неотъемлемой частью жизни. Игрушки помогают питомцу сбросить накопившуюся энергию, занимают его, пока хозяина нет рядом, они развивают собаку умственно. Помимо непосредственной работы с питомцем, собаковод может подключать специальные развивающие игрушки, которые помогают закреплять или развивать необходимые навыки.