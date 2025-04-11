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«Отметка в паспорте»: В России могут ввести замену статусу иноагента

Фото: istockphoto/gregory_lee

Фото: istockphoto/gregory_lee

В России иностранных агентов следует переименовать в предателей, каковыми они по сути и являются. С таким предложением выступил Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
В разговоре с изданием NEWS.ru он также высказал мнение, что таким людям нужно проставлять в паспорте соответствующую отметку. По словам общественника, уже готовится инициатива для представления председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину.

Это предатели России, в этом ФПБК поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. Наша инициатива содержит предложение говорить не «иноагент», а «предатель». Надо в паспорте ставить штамп «предатель России». В российский паспорт, в загранпаспорт и вносить в базу. Когда будет такой штамп в паспорте, их в других странах будут брать на контроль», — сказал Бородин.

Он напомнил, что после начала спецоперации многие российские певцы, артисты, политические и общественные деятели покинули страну и из-за рубежа принялись поливать её и её народ грязью. По словам главы ФПБК, все они уехали для того, чтобы сотрудничать со странами НАТО, спецслужбами и различными сомнительными фондами, получая от них мзду. Поэтому они являются настоящими предателями, заключил Бородин.

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Кинологи рассказали, как игрушки влияют на развитие собаки
Кинолог Голубев: интеллектуальные игрушки займут собаку без участия хозяина
11 апреля 2025, 12:39

Фото: iStock/Photology1971

Только несчастливый пес живет без игр. Для собаки любого возраста игра является неотъемлемой частью жизни. Игрушки помогают питомцу сбросить накопившуюся энергию, занимают его, пока хозяина нет рядом, они развивают собаку умственно. Помимо непосредственной работы с питомцем, собаковод может подключать специальные развивающие игрушки, которые помогают закреплять или развивать необходимые навыки.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что интеллектуальные игрушки, способные занять собаку без участия хозяина.

«Они стимулируют умственную деятельность собаки и развивают её способности. Такие игры помогают формировать необходимые инстинкты, когда собака, например, ищет «добычу», — сказал он.

Нюхательный коврик


Нюхательный коврик — это отличная игра, которая позволит питомцу развивать свое обоняние. Во время игры собака включает в работу нос. Использование нюхательного коврика — это своего рода занятия ноузворком у вас дома. Игрушка представляет собой небольшой ковер с различными элементами: это могут быть завязанные в узел канатики, банты из футера и многое другое. В эти элементы хозяину необходимо спрятать корм, а затем предложить питомцу его найти. Для этого ему придется изучать каждую деталь на коврике и сообразить, как именно достать свое лакомство. Иногда достаточно просто порыться носом, а иногда нужно сделать какое-либо действие, например, нажать на кнопку лапой, чтобы добраться до корма. Эта игра позволяет собаке задействовать ум и развивать нюх. Такое развлечение отлично подойдет любому питомцу, вне зависимости от возраста и породы.

Конг


Наверняка, каждый собаковод хотя бы раз слышал о конге. Конг — это игрушка, которая сделана из эластичной резины, в центре нее есть сквозное отверстие, внутрь которого кладут любимое лакомство питомца. Эта игрушка отлично подходит для жевания, если в доме есть щенок или чрезмерно активная собака, конг станет незаменимым помощником. Помимо того, что эта игрушка поможет занять питомца, переключить внимание, развлечь, пока вас нет дома, конг может быть прекрасным анти-стрессом для любимца. Некоторые собаководы отмечают, что в стрессовых ситуациях собака может начать вылизывать руки хозяина или другие части тела. Этот процесс успокаивает животное, поэтому в стрессовой ситуации игра с конгом эффективно переключает любимца на процесс жевания и добывания лакомства.

Конг также используют для собак, у которых есть проблемы с ЖКТ из-за быстрого поглощения пищи. Любимец не может сразу съесть всю порцию, вложенную в конг, процесс кормления замедляется, что способствует улучшению пищеварения.

⁠Кормушка-головоломка


Как правило, такая кормушка состоит из пластиковых контейнеров разных форм и размеров. Из них собака должна добыть себе корм определенным образом: где-то необходимо нажать на кнопку, где-то передвинуть часть контейнера. Основная задача такой кормушки — это стимулирование чувств и инстинктов животного. Питомец в процессе кормления занимается поиском еды. Как и конг, такие головоломки могут помочь замедлить процесс поедания пищи, а также справиться с лишним весом у собаки.

Любая развивающая игра направлена на обучение и стимуляцию умственной деятельности и инстинктов животного. Эти игрушки помогают перенаправить накопившуюся энергию, справиться с одиночеством, стрессом или скорректировать нежелательное поведение собаки.

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Диетолог назвала самый опасный соус к еде
Диетолог Черняева: кетчуп с майонезом — самая опасная смесь
11 апреля 2025, 12:06

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Майонез и кетчуп являются излюбленными добавками к пище у россиян. Однако специалисты утверждают, что польза их спорная, а влияние на фигуру — однозначно негативное.
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева в беседе с «Радио 1» заявила, что калорийность кетчупов и томатных соусов зависит от состава.

«Чем короче состав, тем углеводов меньше и калорийности тоже. До 4 грамм углеводов может быть в одной столовой ложке кетчупа из-за большого количества сахара», — сказала она.

По ее словам, здоровая альтернатива кетчупу — помидоры, приготовленные самостоятельно.

«Взять томаты, почистить их шкурку, перетереть, пожарить, добавить специи: прованские травы, базилик, чеснок — они всегда дадут вкус. Это самый бюджетный и здоровый вариант», — рассказала диетолог.

Мария Черняева предупредила, что кетчуп с майонезом — самая опасная смесь.
«В одном много сахара и соли, в другом — много калорий. Полезности в этом нет никакой», — завершила специалист.

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Диетолог предупредила, кому опасно употреблять томатный соус
Диетолог Черняева: томатный сосус нельзя употреблять людям с проблемами ЖКТ
11 апреля 2025, 11:19

Фото: iStock/AnnaPustynnikova

Томатный соус является одной из самых популярных приправ во всём мире. Его изготавливают из протёртых томатов, с добавлением соли, сахара, уксуса, различных специй, что, собственно, и придаёт узнаваемый вкус и аромат продукту.
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева в беседе с «Радио 1» заявила, что кетчуп полезен по содержанию ликопина, однако он содержится в томатах, а не в самом соусе.

«Ликопин — это то, что придаёт окраску овощам, и он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Но количество соли, сахара и всяких добавок перекрывает всю пользу. Для людей с гипертонией, с диабетом и лишним весом особенно рекомендовано ограничивать употребление таких соусов», — сказала она.

Диетолог добавила, что предпочтение лучше отдавать томатам: потертым, в собственном соку или же свежим.

«Людям с ЖКТ-проблемами тоже надо быть осторожными, потому что кислота, содержащаяся в томатах, может нанести вред. Всему есть свои показания и противопоказания. Всегда смотрим состав: должны быть томаты и специи. Возможно, будет соль, но точно без сахара», — добавила Черняева.

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Всероссийский форум рабочей молодёжи пройдёт летом в Пермском крае
11 апреля 2025, 11:12

Фото: iStock/ь:Ridofranz

XIII Всероссийский форум рабочей молодёжи пройдёт с 2 по 5 июля в Пермском крае. Организаторы мероприятия — Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь», Центр содействия молодым специалистам и правительство Пермского края.
Как сообщает агентство «Росмолодёжь», целью форума является поддержка, социальная интеграция и развитие талантливых молодых людей. В программу мероприятия войдут стратегические сессии, тематические лекции, образовательные семинары, конкурс профессионального мастерства «Человек труда», а также грантовый конкурс от сервиса «Росмолодёжь.Гранты».

Участие в форуме могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, для этого необходимо пройти регистрацию в системе «Молодёжь России» и подать заявку через платформу «Росмолодежь.Форумы» до 2 мая 2025 года. Все подробности — на сайте федеральной системы «Молодёжь России».

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День Иоанна Лествичника 12 апреля: почему нельзя носить темную одежду и приносить в дом засушенные цветы, народные приметы
11 апреля 2025, 11:10

Фото: istockphoto / Tunatura

Каждый год 12 апреля в народном календаре отмечается День Иоанна Лествичника, которого в народе чаще называли просто Иваном Лествичником. Торжество посвящёно памяти христианского святого, написавшего духовный труд «Лествица» («Лестница»), где описано 30 ступеней духовного восхождения человека к Богу.
С древних времён этот весенний день имел особое значение. Он считался временем пробуждения природы, возрождения сил и заботы о домашнем очаге. «Радио 1» расскажет о народных традициях на 12 апреля, а также о том, что можно и нельзя делать.

Кто такой Иоанн Лествичник


Предполагается, что Святой Иоанн жил во второй половине VI века. В возрасте 16 лет он пришел в Синайскую обитель, где стал учеником монаха Мартирия. Через четыре года он принял монашеский постриг, и во время этого события один из присутствующих, монах Стратигий, предсказал, что Иоанн станет великим светильником христианской Церкви.

Иоанн провел 19 лет в монастыре рядом со своим учителем и духовным наставником Мартирием. После его смерти он ушел в пустыню Флу, где принял образ жизни отшельника. Здесь он провел сорок лет, посвящая себя молитвам, уединению и строгому соблюдению поста.

В возрасте 75 лет Иоанн стал игуменом Синайского монастыря. Однажды настоятель Раифского монастыря попросил его написать руководство для духовного возрастания, в ответ на что Иоанн создал свой знаменитый труд — «Лествицу», что на старославянском означает «лестница». Через четыре года, находясь на посту игумена, святой мирно скончался.

Погодные приметы на 12 апреля


Вот какие приметы погоды отмечали на 12 апреля:

  • если первая весенняя гроза пришла с северным ветром, весна будет холодной;
  • гроза с восточным ветром предвещает сухую и тёплую погоду;
  • западный ветер — к дождливой весне;
  • южный ветер — к просто тёплой, приятной погоде;
  • гуси летают высоко — будет дождливо весной;
  • гуси летят низко — осадков будет немного;
  • раннее цветение одуванчиков — предвестие короткого лета.
  • птицы строят гнёзда на южной стороне деревьев или строений — лето обещает быть прохладным.

Что можно делать 12 апреля: традиции и обряды


На Руси 12 апреля было принято готовить особую выпечку — лесенки из теста. Эти символические «ступеньки» олицетворяли духовное стремление к высшему и служили напоминанием о пути добра. Их пекли для всей семьи: считалось, что совместная трапеза укрепляет отношения, создаёт атмосферу тепла и защищает дом от несчастий.

Кроме того, День Иоанна Лествичника рекомендовалось провести в кругу близких, избегая суеты и лишнего шума. Считалось, что в этот день особенно важны добрые дела и искреннее общение — они приносят мир и благополучие в дом.

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Также в этот день было принято молиться святому Иоанну о хорошей погоде и богатом урожае. Существовало поверье, что 12 апреля молитвы особенно действенны. Особое внимание уделяли и домовому: по поверьям, именно в этот день он особенно активен. Чтобы заручиться его поддержкой, следовало оставить для него угощение — немного хлеба, каши или молока. Всё это ставили в укромное место дома, чтобы «хозяин» мог незаметно угоститься.

Что нельзя делать 12 апреля: народные запреты и суеверия


С этим днём связано множество запретов, которые, по поверьям, помогают избежать беды и сохранить душевное равновесие.

Например, молодожёнам не советовали навещать родителей — это могло спровоцировать серьёзные конфликты. А домашние тяжёлые дела лучше было отложить: работа пойдёт не впрок, а только утомит.

Также считалось, что в этот день нельзя надевать тёмную одежду, так как такие цвета могли притянуть к себе негатив.

Не стоило 12 апреля выяснять отношения в семье — ссора могла затянуться надолго. А скандалы на людях приводили к усилению проблем. В этот день нельзя было и сплетничать: всё сказанное вернётся к говорящему.

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Беременным женщинам не рекомендовалось шить или вязать — это могло повлиять на судьбу будущего ребёнка.

Нельзя было приносить в дом засушенные цветы — это считалось плохим предзнаменованием. Также категорически запрещалось оскорблять людей без причины — негатив мог «прилипнуть» на целых три года.

Следуя этим рекомендациям, наши предки старались сохранить духовное равновесие, благополучие в семье и гармонию с природой.

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