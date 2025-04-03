Пугачеву снова потребовали признать иноагентом

Алла Пугачева (фото: Instagram**/alla_orfey)
Певицу Аллу Пугачеву следует признать иноагентом, для этого есть все основания и состав. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru.
По его словам, ФПБК уже не раз обращалось в Минюст с просьбой признать артистку иностранным агентом, однако ведомство не усматривает состав.
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«Хотя, на минуточку, в законе об иноагенте есть понятие аффилированного лица. Ее муж Максим Галкин* признан иноагентом, а Пугачева его жена, то есть аффилированное лицо. Мы еще раз попросим, потому что Пугачева много чего сделала, основания для признания ее иностранным агентом есть, — считает Бородин.Он также напомнил, что Галкин* ездит с концертами по странам НАТО и зарабатывает на них. Это Бородин назвал прямым иностранным финансированием со стороны членов Североатлантического альянса.
«Непонятно, куда эти деньги идут. Пугачева появляется на всех мероприятиях с Галкиным*, она не будет бесплатно куда ездить однозначно. Любой артист уровня Пугачевой просто так куда-то лететь, в какую-то страну не будет. Пугачева — это деньги, контракты», — пояснил руководитель проекта.Читайте также:
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Данил Пономарев