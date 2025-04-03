Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Пугачеву снова потребовали признать иноагентом

Пугачеву снова потребовали признать иноагентом

Глава ФПБК Бородин потребовал признать Пугачеву иноагентом
Алла Пугачева (фото: Instagram**/alla_orfey)

Алла Пугачева (фото: Instagram**/alla_orfey)

Певицу Аллу Пугачеву следует признать иноагентом, для этого есть все основания и состав. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru.
По его словам, ФПБК уже не раз обращалось в Минюст с просьбой признать артистку иностранным агентом, однако ведомство не усматривает состав.
«Хотя, на минуточку, в законе об иноагенте есть понятие аффилированного лица. Ее муж Максим Галкин* признан иноагентом, а Пугачева его жена, то есть аффилированное лицо. Мы еще раз попросим, потому что Пугачева много чего сделала, основания для признания ее иностранным агентом есть, — считает Бородин.
Он также напомнил, что Галкин* ездит с концертами по странам НАТО и зарабатывает на них. Это Бородин назвал прямым иностранным финансированием со стороны членов Североатлантического альянса.
«Непонятно, куда эти деньги идут. Пугачева появляется на всех мероприятиях с Галкиным*, она не будет бесплатно куда ездить однозначно. Любой артист уровня Пугачевой просто так куда-то лететь, в какую-то страну не будет. Пугачева — это деньги, контракты», — пояснил руководитель проекта.
Читайте также:

В новой песне Пугачевой нашли дискредитацию

«Не существует больше этой певицы»: Соседов высказался о новых песнях Пугачёвой о войне

«Чувствуется кощунство»: продюсер Дзюник резко высказался о новых песнях Пугачевой о войне

*признан Минюстом РФ иноагентом
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#деньги
#артист
#продюсер
#нато
#минюст
#рф
«Может сыграть помойное ведро»: Юрий Лоза оценил возвращение Михаила Ефремова в кино
Лоза убеждён, что Ефремов начнёт играть всё без разбора после возвращения в кино
03 апреля 2025, 18:51

Юрий Лоза (фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Композитор Юрий Лоза прокомментировал информацию о возвращении актёра Михаила Ефремова в кино после освобождения из колонии по УДО. Он уверен, что артист будет играть всё без разбора.
Лоза выразил мнение, что режиссёры, которые хотят пригласить актёра в свои проекты, просто «планируют пропиариться на скандале». Это, в свою очередь, сделает из фильма рекламу, а моральный аспект в данном случае вообще никого не интересует.

«Артист может сыграть и помойное ведро, если его об этом попросят, как сказал однажды актёр Эрик Робертс. Я думаю, и Ефремов сыграет всё. Особой разборчивостью он никогда не отличался», – заявил Лоза, слова которого приводит издание «Абзац».
Читайте также:

Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля: что его ждёт дома?

«Дороже Нагиева и Бурунова»: раскрыт гонорар Михаила Ефремова после его освобождения из колонии

Раскрыта предположительная стоимость лечения Михаила Ефремова в рехабе
#актёр
#мнение
#проекты
#михаил ефремов
#артист
#кино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Её сумасшедший трудоголизм»: Борис Смолкин рассказал о преданности Заворотнюк работе
03 апреля 2025, 18:31

Борис Смолкин (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Сегодня, 3 апреля, актрисе Анастасии Заворотнюк исполнилось бы 54 года. Звезда скончалась 29 мая прошлого года от глиобластомы. С агрессивной формой опухоли головного мозга артистка боролась последние пять лет.
Всенародную любовь и широкую популярность Заворотнюк принесла роль няни Вики в популярном сериале «Моя прекрасная няня». Борис Смолкин был партнёром Анастасии: в проекте он играл дворецкого по имени Константин. В разговоре с VOICE артист рассказал об актрисе. Так, по его словам, Заворотнюк трудилась и на съёмочной площадке, и на сцене театра, а однажды даже забыла, что задействована в постановке.
«Настя пропустила спектакль, она тогда ещё работала в «Табакерке». Были вечерние съёмки, вдруг она бледнеет, чуть ли не падает в обморок. Говорит: «У меня же сейчас спектакль!». Она настолько была занята съёмками, что забыла об этом. <…> Через какое-то время она ушла из театра, потому что это было сумасшествие», — поделился Смолкин.
Борис Григорьевич добавил, что Заворотнюк играла главную роль в проекте, поэтому была задействована практически в каждом эпизоде, она работала на износ. Порой её организм не выдерживал.
«Это было что-то страшное, она даже падала в обморок из-за переработок. Ей было тяжело», — рассказывал актёр.
Смолкин также отметил отличительные черты артистки, которые выделяли её среди коллег. Так, Анастасия всегда прислушивалась к создателям сериала и своим партнёрам по съёмкам.
«И ещё одной отличительной чертой была, конечно, работоспособность Насти, её сумасшедший трудоголизм», — высказался Борис Григорьевич.
Актёр признался, что не общался с Заворотнюк и её близкими последние несколько лет перед смертью артистки.

Смолкин также подчеркнул, что Анастасия успевала и строить успешную карьеру на экране, и заниматься материнством. Артист рассказал, что на съёмки «Моей прекрасной няни» Анастасия часто приводила сына Майкла. Порой вместе с актрисой на площадке присутствовала и её дочь Анна.

Ранее издание Super опубликовало видео с супругом Заворотнюк Петром Чернышёвым и их общей дочерью Мией: они приехали на могилу актрисы в её день рождения.

Читайте также:

В день рождения «прекрасной няни» Насти Заворотнюк родные показали архивные фото артистки

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк не ведёт блог и не даёт интервью журналистам

«Как бы ты не скончалась»: Скандалы, насилие и измены в браке Анастасии Заворотнюк, которые потрясли общественность
#актёр
#день рождения
#интервью
#съёмки
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«У неё ёще будут дети»: Прохор Шаляпин ответил на вопрос об отце новорождённой дочери вдовы Армена Джигарханяна
Прохор Шаляпин заявил, что не знает отца дочери Виталины Цымбалюк-Романовской
03 апреля 2025, 17:16

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Прохор Шаляпин является близким другом Виталины Цымбалюк-Романовской, которая недавно стала мамой. О положении певицы знал очень узкий круг её знакомых, в который входил и певец.
Шаляпин прокомментировал рождение дочери у вдовы Армена Джигарханяна и отметил, что не обладает информацией о том, кто отец ребёнка.

«Желаю ей и ребенку крепкого здоровья, очень за неё рад и думаю, что, может, у неё ещё будут дети», – отметил исполнитель в беседе с Woman.ru.
Артист отметил, что «Бог услышал молитвы» Виталины, которая давно хотела стать мамой. После появления ребёнка пианистка вновь обретёт смысл жизни. Особенно важно это потому, что она потеряла обоих родителей, которые обожали и любили её.

Прохор добавил, что он не знаком с отцом ребёнка и не следит за личной жизнью Цымбалюк-Романовской.

Читайте также:

«Переехала в новый ЖК»: Цымбалюк-Романовская продала квартиру, в которой жила с Джигарханяном

«Было бы желание»: Бывшая жена Джигарханяна 46-летняя Виталина неделю провела в роддоме после рождения дочери

Тайно родившая дочь бывшая жена Армена Джигарханяна призналась, что о её секрете знал Прохор Шаляпин
#дети
#отец
#артист
#роды
#мама
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жена Эрнста показала, как изменилась за шесть дней пребывания в санатории
03 апреля 2025, 17:15

Софья Эрнст (Фото: Instagram*, @sofyapavlovna)

Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста актриса Софья Эрнст продемонстрировала в личном блоге, как изменилась за шесть дней пребывания в санатории.
По словам артистки, за столь небольшой срок ей удалось восстановить силы.
« <…> Сняла себя в первый день и шестой. Ну это магия какая-то! Вот она я! Посвежела, восстановила силы, угомонилась наконец, ну и похудела немножко. Мне хорошо, спокойно, я готова снова в бой», — рассказала актриса.
Софья Эрнст (Фото: Instagram*, @sofyapavlovna)

Софья и Константин Эрнст поженились в 2017 году. У них трое детей: старшая дочь Эрика, младшая и сын Лев. Супруги редко показывают своих детей в социальных сетях.

Читайте также:

Телеведущий Андрей Малахов раскрыл секрет своего молодого и подтянутого вида

«Цветы — в студию!»: Андрей Малахов сделал красивый жест после резких слов Эрнста

Константин Эрнст не жалеет об уходе Андрея Малахова с Первого канала

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
#супруги
#актриса
#продюсер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Конец истории или мыльная опера?»: Канье Уэст рассказал об уходе от него Бьянки Цензори
Рэпер Канье Уэст заявил об уходе от него супруги Бьянки Цензори
03 апреля 2025, 17:12

Канье Уэст (Фото: Инстаграм* @ye)

Слушатели, поклонники, зрители и просто любопытные пользователи Сети уже окончательно запутались в отношениях рэп-исполнителя Канье Уэста и его вечно обнажённой супруги Бьянки Цензори. Уже около полугода ходят слухи, что пара разводится.
В последние пару месяцев эти разговоры только усилились. Одни считают, что звёздная пара уже давно не вместе, а только «делают вид». Другие, напротив, твёрдо уверены: у скандальных супругов, как и у всех творческих личностей, есть разногласия, но они их преодолеют и останутся семьёй. Третьи и вовсе говорят, что Бьянка уже давно бы ушла от мужа, но она сильно от него зависит. Сами же объекты пересудов всю эту противоречивую информацию до поры никак не комментировали.

Наконец рэпер, похоже, решил расставить все точки над i. Он записал новый трек под названием «BIANCA», в котором прямо заявил, что жена ушла от него. Последней каплей для женщины стали возмутительные высказывания певца в социальных сетях. Напомним, в них Уэст требовал освободить своего приятеля Пи Дидди, которого обвиняют в торговле людьми и насилии, в том числе над несовершеннолетними, а также унижал полных людей и евреев. Соотечественнице Муссолини по рождению и австралийке по гражданству это вряд ли могло бы понравиться.

Из-за постоянного стресса у Бьянки начались панические атаки — она устала от скандальных выходок Уэста, которые отражаются и на ее репутации.

«Моя малышка сбежала, но сначала она пыталась меня упечь. Не пойду в больницу, потому что я не болен, я просто не понимаю. У нее паническая атака, и ей не нравится, что я написал в Твиттере. Пока Бьянка не вернется, я не буду спать всю ночь. Я правда не знаю, где она», — спел Канье в своей новой композиции.

Музыкант понял, что Цензори его бросила, когда отследил её местоположение в специальном приложении. Она села в машину и уехала в неизвестном направлении. Также Уэст обвиняет семью Бьянки в том, что они хотят посадить его за решетку. Видимо, рэпер опасается, что жена может рассказать про него нелицеприятные вещи.

Читайте также:

Канье Уэсту могут запретить въезд в Россию

Собственные дети и евреи: Канье Уэст обнародовал свой «список предателей»

Ким Кардашьян забрала дочь с вечеринки Канье Уэста, на которой были насильники


* Запрещённая в России социальная сеть
#вещи
#ночь
#женщины
#музыкант
#социальная сеть
#атака
#рэп
#певец
Следите за нашими новостями
в удобном формате