«Теперь не отмоется»: Отрицающий бегство на Запад Козловский попал в компанию Пугачёвой и Макаревича*

Данила Козловский (Фото: Телеграм danilakozlovsky_official)
Данила Козловский, отчаянно отрицающий эмиграцию из России, оказался в числе артистов-релокантов, которых нынешним летом с нетерпением ожидают в Латвии. Теперь ему трудно будет объяснить, как он попал в компанию «друзей Аллы Пугачёвой», которая традиционно проводит летний сезон в Юрмале.
Латвийские организаторы концертов готовятся к масштабному наплыву сбежавших из России актёров и музыкантов нынешним летом, отмечает телеканал «78». Промоутеры из прибалтийской республики обещают, что Пугачёва по сложившейся традиции проведёт тёплое время года в курортной Юрмале. Среди гастролёров, которых здесь ожидают, оказались также Чулпан Хаматова и Андрей Макаревич*. Попал в этот список и Козловский, отчаянно опровергающий информацию о своей эмиграции.
Упоминание в контексте Пугачёвой и её друзей-единомышленников наносит серьёзный удар по репутации актёра. Ведь ни для кого не секрет, что компания вокруг 75-летней бывшей Примадонны собирается не только по интересам и взаимным симпатиям, но и с учётом их личной оценки ситуации в России и на Украине.
Сам Козловский в 2022 году неодобрительно, но осторожно высказался о спецоперации в духе «я за мир во всём мире», после чего воздерживался от любых комментариев на эту тему и продолжал жить в России. При этом спектаклей он лишился, поэтому вынужден был зарабатывать за рубежом. Пользователи Сети с сожалением отмечают, что артисту теперь, похоже, «не отмыться».
Причём решение латвийских организаторов причислить Козловского к покинувшим Россию звездам противоречит позиции самого актера. Он даже судился с активистом-общественником Виталием Бородиным, и добился признания своей правоты с опровержением слов ответчика о переезде звезды в США. Актёр действительно часто бывает в Америке, но по личной причине — там живёт его дочь.
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* Признан иноагентом в РФ
Упоминание в контексте Пугачёвой и её друзей-единомышленников наносит серьёзный удар по репутации актёра. Ведь ни для кого не секрет, что компания вокруг 75-летней бывшей Примадонны собирается не только по интересам и взаимным симпатиям, но и с учётом их личной оценки ситуации в России и на Украине.
Сам Козловский в 2022 году неодобрительно, но осторожно высказался о спецоперации в духе «я за мир во всём мире», после чего воздерживался от любых комментариев на эту тему и продолжал жить в России. При этом спектаклей он лишился, поэтому вынужден был зарабатывать за рубежом. Пользователи Сети с сожалением отмечают, что артисту теперь, похоже, «не отмыться».
«"Козловский, по глупости вляпавшийся в этот серпентарий, похоже, теперь сам не понимает, как так получилось", "Козловский закапывает себя еще больше. Изначально он что-то сказал про мир, а остальные товарищи наговорили на тюрьму. И теперь он будет там выступать в их компании. Очень зря – теперь не отмоется", "Так и слава Богу, что они на Юрмалу наплывают. Лишь бы сюда потом не вернулись"», — вот лишь несколько комментариев на эту тему.
Причём решение латвийских организаторов причислить Козловского к покинувшим Россию звездам противоречит позиции самого актера. Он даже судился с активистом-общественником Виталием Бородиным, и добился признания своей правоты с опровержением слов ответчика о переезде звезды в США. Актёр действительно часто бывает в Америке, но по личной причине — там живёт его дочь.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов